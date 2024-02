Cómo usar aceite de coco para que tus pestañas crezcan en tiempo récord

El aceite de coco es un producto derivado del coco y se utiliza en diversos ámbitos, como la cocina, la belleza y la salud. Sus propiedades hidratantes y nutritivas pueden ser aprovechadas para el cuidado del cabello y las pestañas. De hecho, se cree que aplicar aceite de coco en las pestañas puede ayudar a fortalecerlas, promover su crecimiento y mejorar su apariencia.

La cocina es el uso más común de este producto, ya que se utiliza comúnmente para cocinar a altas temperaturas y porque aporta un sabor distintivo a los platillos. Sin embargo, el aceite de coco tiene otros usos que pocos conocen, como por ejemplo, aplicarlo en las pestañas para que crezcan.

El aceite de coco puede ayudar al crecimiento de las pestañas. Imagen de archivo.

Si quieres utilizar este producto para el crecimiento de tus pestañas puedes seguir los siguientes pasos. Consigue un cepillo de máscara de pestañas que ya no uses y procede a limpiarlo. Si no tienes, puedes comprar un cepillo descartable en negocios donde venden productos de belleza. Vierte algunas gotas de aceite de coco en el cepillo y comienza a peinar las pestañas con mucha delicadeza.

Posiciona el cepillo en el nacimiento de las pestañas, tocando levemente el párpado, y haz movimientos de zig zag hasta llegar a las puntas. Repite este procedimiento todas las noches, para que las propiedades del aceite de coco actúen mejor. En caso de que no haya molestias, también puedes probarlo de día.

Prueba este truco en casa y verás como crecen sanas y fuertes las pestañas. Imagen de Freepik.

Es importante recordar que, aunque el aceite de coco tiene diversos beneficios, es recomendable consultar con algún profesional de la salud antes de utilizarlo en nuestra rutina de belleza diaria. Los resultados de este producto pueden variar de una persona a otra, es posible que algunos experimenten beneficios y otras no. Si tienes piel sensible, alergia u otro diagnóstico pregúntale a tu médico de confianza si puedes usarlo.