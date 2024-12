El ejercicio recomendado para afinar tu cintura en tiempo record

Marcar la cintura y el abdomen son objetivos que todos tienen. Pero muchos no pueden lograrlo porque no hacen los ejercicios correctos y no tienen una alimentación saludable, rica en proteínas y carbohidratos. Por suerte eso está a punto de cambiar ya que con esta rutina de ejercicio podrás tener grandes resultados.

Los ejercicios que deberías hacer para tu cintura

La plancha lateral es uno de los ejercicios más completos ya que trabaja varios músculos. Para hacerlo debes apoyarte sobre el lado derecho y formar una línea recta con tu cuerpo. Apoya el codo derecho en el suelo sosteniendo todo tu peso y eleva la cintura. Mantén esta posición durante unos segundos y luego cambia de lado.

Para que esta rutina te de resultados debes consumir proteínas y fibras. Foto: Archivo.

Los giros rusos es uno de los ejercicios favoritos para marcar la cintura en mujeres. Aquí tienes que tumbarte boca arriba, con las rodillas flexionadas y sin tocar el suelo con los pies. Activa tu abdomen y comienza a mover tu cuerpo de un lado a otro intentando que tus brazos toquen a cada lado.

El bird dog alterno es un ejercicio de yoga que te ayudará a tonificar la cintura, espalda y abdomen. Para ello debes colocarte en posición de cuadrupedia y elevar el brazo derecho con la pierna izquierda. Intenta que ambas extremidades estén en línea recta con el suelo. Desde allí junta el codo derecho con la rodilla izquierda. Luego cambia de brazo y pierna.

Para mejores resultados puedes agregar peso a tus ejercicios. Foto: Archivo.

Por último no puede faltar la bicicleta. Este ejercicio requiere que te tumbes de cabeza y con los hombros levantados, las manos detrás de la cabeza y las piernas en posición de mesa. Luego acerca el codo derecho con la rodilla izquierda mientras la pierna derecha se mantiene en un ángulo de 45°.