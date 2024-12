4 ejercicios perfectos para tonificar abdomen bajo si tienes más de 40 años

Reducir la barriga y tonificar el abdomen es el sueño de muchos. Esto es posible pero para hacerlo necesitas de una rutina de ejercicio completa y una alimentación saludable. Si te da pereza ir al gimnasio no tienes de qué preocuparte ya que puedes hacer los siguientes ejercicios en casa.

La rutina perfecta para el abdomen

Por supuesto no puede faltar la plancha, un clásico para tonificar el abdomen bajo. Mantener el apoyo sobre los brazos y focalizar todo el trabajo en el abdomen y las piernas es la clave de la plancha. Asegúrate de que la espalda se mantenga en línea recta con todo tu cuerpo y activa tanto el abdomen como los glúteos. Prueba realizando 8 series de 20” de trabajo y 10” de descanso.

Para reducir tu peso debes mantenerte hidratado. Foto: Archivo.

Los russian twist son movimientos perfectos para fortalecer el abdomen pero también para marcar la cintura. En este ejercicio debes realizar una rotación de tronco de lado a lado y para una mayor dificultad despega los pies del suelo. Se recomienda realizar 4 series de 20 rotaciones para ver resultados.

Los mountain climbers combinan ejercicios de fuerza con un poco de cardio, perfecto para reducir el abdomen bajo. Este es un movimiento que también se conoce como escaladores. Aquí debes prestar atención a tu espalda para evitar que sufra la zona lumbar. Este es un ejercicio gentil por lo que se recomienda hacer 30 repeticiones, descansar 30 segundos y luego repetir 4 veces.

Repite esta rutina al menos 3 veces por semana. Foto: Archivo.

Y por último no pueden faltar los reverse crunch. Aquí debes elevar las caderas del suelo pero haciendo el esfuerzo con el abdomen. No tomes un impulso con tus piernas porque no trabajarás la zona que quieres. Para lograr un abdomen tonificado tienes que realizar 4 series de 20 elevaciones.