IA muestra la versión más atractiva de Nami, personaje de One Piece

La inteligencia artificial ayuda a los fans de One Piece a conocer a sus personajes favoritos desde otras perspectivas. En esta ocasión, la IA mostró a Nami, uno de los personajes más queridos de One Piece, con un aspecto particular y los resultados son sorprendentes.

¿Quién es Nami?

Nami es uno de los protagonistas de One Piece y es parte de los Piratas de Sombrero de Paja. Ella es amiga de Luffy y Zorro, y ha destacado por su rol de navegante en la travesía de la tripulación por Grand Line. Pero Nami también es querida porque encontró en los Sombreros de Paja una familia.

Nami también es conocida como Cat Burglar. Foto: Archivo.

Ella es un personaje fundamental para sus compañeros ya que ha aportado sus habilidades de navegación y su ingenio para superar los peligros más temibles del océano. Estas características están relacionadas a su talento como cartógrafa ya que su conocimiento de los terrenos, clima y demás es inigualable.

Ella cuenta con Clima-Tact, un objeto que le permite controlar el clima, a través de rayos, niebla y otros fenómenos atmosféricos. Pero para usar esta herramienta se requiere de una personalidad como la de Nami: astuta, valiente, calculadora, negociante e inteligente.

El retrato hecho por la IA

Así se vería Nami con un disfraz de coneja. Foto: Archivo.

La inteligencia artificial quiso que los fans de One Piece conocieran a Nami desde otro ángulo y la reversionó como si fuera una conejita. En las imágenes se puede observar a esta joven con su cabello naranja, ojos miel, unas orejas de color azul y prendas y accesorios del mismo color.