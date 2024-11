La serie estadounidense de Netflix que es una auténtica joya para maratonear

Con la llegada del fin de semana, muchas personas se encuentran en la búsqueda de una buena serie para maratonear. Para esto, el catálogo de Netflix nos ofrece una gran variedad de películas y series. Aunque algunas son muy conocidas, hay otras que se encuentran escondidas y debemos buscar bien para encontrarlas.

En esta ocasión, traemos la recomendación de una serie estadounidense que generó muchísimas sensaciones al momento de su estreno. Esta producción combina una sensación de tensión psicológica y fascinación perturbadora. Su director, Ryan Murphy, refleja su estilo sofisticado y colorido en "Ratched".

Esta serie es original de Netflix que sirve como precuela de la icónica película "Atrapado sin salida". Foto: Netflix

De qué trata Ratched en Netflix

La serie "Ratched" se desarrolla en el año 1947 y sigue la historia de una enfermera llamada Mildred Ratched. Todo empieza cuando comienza a trabajar en un famoso hospital psiquiátrico donde se están llevando a cabo experimentos inquietantes en pacientes.

A medida que avanza la serie se muestra la complejidad del personaje y una personalidad manipuladora y oscura. Este personaje se basa en la famosa enfermera Ratched de la novela "One Flew Over the Cuckoo 's Nest" (en español "Atrapado sin salida") de Ken Kesey.

La serie combina elementos de drama, thriller psicológico y terror, creando una atmósfera inquietante y llena de suspense. Foto: Netflix

En la serie vamos a poder ver un elenco de lujo encabezado por Sarah Paulson como Mildred Ratched, quien explora el origen de este icónico personaje del cine. Además, participan Charlie Carver, Sharon Stone, Sophie Okonedo, Finn Wittrock, Cynthia Nixon, Judy Davis y Jon Jon Briones.