Shakira abre su corazón y hace una revelación sobre su separación con Gerard Piqué

Shakira continúa transformando el dolor de su ruptura con Gerard Piqué en arte. A más de dos años de la separación, la cantante colombiana reveló en una entrevista que seguirá lanzando discos como parte de su proceso de sanación emocional. La estrella pop compartió que la música ha sido su principal herramienta para sobrellevar esta etapa difícil de su vida personal, marcada por su relación con el exfutbolista español.

En una reciente conversación con GQ España, Shakira, de 47 años, confesó que su último álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, lanzado en marzo de este año, es solo el inicio de un viaje personal. Este disco refleja parte de su duelo tras la ruptura y la evolución de su perspectiva sobre el amor y las relaciones. Para la artista, la creación de música fue un paso necesario para enfrentar sus emociones y comenzar a sanar después de la separación mediática.

La cantante admitió que escribir y compartir sus sentimientos a través de las canciones no fue una tarea sencilla. "No fue fácil reconocer toda la vulnerabilidad que estaba sintiendo en ese momento", comentó. A lo largo de los primeros meses tras la ruptura, Shakira se mantuvo en silencio, buscando cómo procesar la situación. Sin embargo, fue a través de la escritura de su música que finalmente logró dar inicio a su duelo, permitiendo que su arte fuera un medio para liberar todo lo que había estado acumulando emocionalmente.

El disco, que ha sido bien recibido por el público y la crítica, contiene canciones que tocan temas de fortaleza, independencia y superación personal. Estos mensajes resonaron especialmente en las mujeres, quienes se identificaron con las letras de Shakira. La artista expresó que este proyecto no es solo un reflejo de su dolor, sino también una declaración de resiliencia, mostrando que a pesar de las dificultades, es posible encontrar una salida a través del arte.

Shakira no se detiene aquí. Según sus propias palabras, planea continuar lanzando más música en los próximos meses. Para ella, este proceso no solo es una forma de conectar con sus fans, sino también una manera de seguir avanzando en su camino de sanación. "No pude realmente empezar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música", afirmó. Así, la cantante deja claro que la música es su mejor terapia, y que su público puede esperar nuevas canciones que, probablemente, seguirán abordando sus experiencias personales.

La separación de Shakira y Gerard Piqué fue uno de los eventos más comentados en los últimos años, y la artista ha optado por transformar esa experiencia en una oportunidad para crecer a nivel personal y profesional. A través de su música, Shakira demuestra una vez más su capacidad de reinventarse y sanar.

Gerard Piqué rompe el silencio y da su versión sobre su separación con Shakira

Gerard Piqué habló sobre la separación con Shakira y la versión que se difundió. El histórico zaguero del FC Barcelona y fundador de la Kings League esperó a que baje la espuma, para lanzar bombas contra su expareja por la forma en la que expuso mediáticamente la situación.

"Al final, la verdad, lo que pasa o lo que sucede, muchas veces no está contado de la manera que ha sido y eso no lo puedo controlar. Entiendo perfectamente que todo el mundo pueda tener su punto de vista, que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Libertad de expresión, que cada uno opine lo que quiera", comenzó diciendo Gerard Piqué.

Además el exjugador del Barcelona agregó que: "Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien. El hecho haber podido jugar en el club de mi vida durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, una familia increíble, unos amigos que desde bien pequeños los conservo... me da ganas de despertarme por la mañana y me hace sentir muchísimo privilegio".