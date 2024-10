Alimentación: el budín de pocos ingredientes y calorías perfecto para merendar

La alimentación es fundamental para adelgazar. No importa cuánto tiempo pases en el gimnasio ya que no podrás ver resultados si no cuidas lo que comes. Para poder reducir tu talla es importante que incorpores frutas y verduras en tus comidas, bebas agua y reduzcas los alimentos ultraprocesados.

Muchos no lo saben, pero incorporar fruta en la alimentación es más fácil de lo que parece. Puedes cortarla en pequeños trozos y comerla con granola o en un yogurt. O si quieres puedes poner manos a la obra y hacer un budín con pocos ingredientes, reducido en calorías y que sabe espectacular.

Para adelgazar debes aumentar el consumo de proteínas y fibra. Foto: Archivo.

¿Cómo se hace este budín?

Para esta receta necesitas 3 bananas maduras, 2 huevos, 2 tazas de harina de almendras, esencia de vainilla, polvo de hornear y 1 taza de azúcar mascabo. Como opcional puedes agregar chips de chocolate, una cucharadita de canela en polvo, edulcorante o miel.

Hacer este budín es muy simple. Primero debes precalentar el horno a 175°. Luego toma un bowl y mezcla todos los ingredientes. Es mejor si lo haces con una licuadora o procesadora. De esta forma la banana se triturará correctamente. Pasa la mezcla a un recipiente para horno y deja que se cocine durante 50 minutos o 1 hora.

Evite consumir bebidas azucaradas. Foto: Archivo.

El budín de banana es una de las mejores recetas para aquellos que buscan adelgazar. Este alimento es rico en potasio y proteína por lo que te ayudará a regular tu apetito. Además, el plátano contiene fibra, nutriente esencial para evitar el estreñimiento y dolores estomacales.