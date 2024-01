Misterio resuelto: ¿es mejor secar el pelo al aire libre o con secadora?

Durante mucho tiempo hemos creído que lo mejor para la salud del cabello es dejarlo secar al natural. La realidad es que en parte tenemos razón, pues cuando el pelo queda demasiado húmedo trae consecuencias negativas. Asimismo, cuando nos pasamos con la temperatura de la secadora, tampoco es muy bueno para nuestro cuero cabelludo. En el artículo de hoy por fin revelamos el misterio y te contamos cuál es la mejor opción luego de lavarse la cabeza.

Según la opinión personal de la doctora María Vicente, quién habló con 'El Mundo', es mejor secar la melena al aire, una vez que quitamos el exceso de humedad con una toalla. Es mejor dejarlo reposar de fuentes de calor como planchas y secadoras que tienen temperaturas extremas y muchas veces se utilizan de forma incorrecta, sin tener en cuenta el uso de protectores térmicos.

Cuando nos secamos el cabello al aire, a veces acumula mucha humedad. Imagen de Shutterstock.

Sin embargo, hay profesionales que tienen una opinión diferente, ya que exponen que dejar secar el cabello al aire podría no ser la mejor idea. Desde las clínicas Insparya, expresaron que el pelo mojado es mucho más frágil, así que cuando lo dejamos secar al natural pierde su resistencia y fuerza. De esta manera, se encuentra propenso a fracturarse, sobre todo en las puntas.

Según una investigación publicada por Annals of Dermatology, las herramientas de calor pueden llegar a dañar la superficie del cabello que protege la estructura interna, el cortex. Por otro lado, el pelo que se seca al natural y mantiene una humedad durante un tiempo prolongado hace que la fibra capilar se hinche y se debilite, por lo que afecta a la membrana celular del cabello, que otorga fuerza y firmeza.

Aquí abajo te dejamos cuál sería la formula ideal para el secado de cabello. Imagen de archivo.

¿Cuál es la mejor opción?

Después de todos estos análisis, la conclusión de la investigación fue que el secado de pelo casi ideal sería usar una secadora a una temperatura no muy alta, a 15 centímetros de distancia y haciendo un movimientos continuos. Antes de llegar a este punto se debe retirar el exceso de humedad con una toalla de microfibra. Lo mejor es quitar el agua con la toalla y luego colocarla como turbante durante unos minutos, pero no demasiados. No hay que frotarlo ni retorcerlo, porque el cabello se rompe con más facilidad.