Mel Maia expuso toda su belleza a pura candencia por Estados Unidos

Mel Maia, la chica qué supo brillar haciendo de Rita en la exitosa novela de 'Avenida Brasil', decidió distenderse y viajar rumbo a Nueva York y San Francisco junto con unos amigos. Así fue cómo la actriz dejó espiar su nueva travesía por medio de Instagram.

Fuente: Imagen @melissamelmaia

Recorriendo Nueva York.

En una de las primeras postales de corta duración, Mel Maia comenzó haciendo un pantallazo por el histórico Times Square y es por ello qué posó luciendo un outfit de jean y con cartera baguette Prada presumiendo la bella edificación del mismo.

Seguido de ello se reunió con una amiga y a ambas a pura complicidad desbordaron de sensualidad entre prendas cortas, Mel llevando un corpiño de estampa floreado con tonos amarillo, violeta y lila, mientras qué su acompañante optó por un top qué rezaba all eyes on me.

Viaje de amor

Si bien, Mel pasó tiempo de recorrida con su gran amiga, no faltó tiempo para qué disfrutara de una velada romántica junto a su novio rapero, Mc Daniel Falcão Do Funk quién también se divirtió junto a su gran amor.

Fuente: Imagen - Instagram @melissamelmaia

enamoradísima de su prometido.

"Imaginas ¿la descendencia? uno de nosotros no se ensucia", reza la pícara descripción qué puso Melissa y qué lo acompañó con un extenso carrousel de fotografías en las qué compartió su velada romántica. En ese entonces ambos estuvieron engamados de total black el de remera básica negra con un enorme colgante, mientras qué Mel lució un imponente top negro.

Segunda y última parada

Pero el viaje no terminó ahí puesto qué luego empacó sus cosas y se fue con su amiga a disfrutar de un paseo por California dónde disfrutaron de chapuzones, placenteros desayunos y el paso por Starbucks.

Fuente: Imagen @melissamelmaia

Gozando la buena vida.

Entre las últimas historias qué destacó se logró ver el cambio de outfit qué hizo con su amiga, una parte de un microbikini rosada con tiras blancas, modelando y ya emprendiendo su regreso para Río de Janeiro disfrutó de un café, tostado y frutas de estación