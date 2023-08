Karol G conquistó a los usuarios de Tik Tok con un video subido de tono

Karol G, destacada estrella de la música urbana, ha dejado una huella imborrable en la industria musical. Desde sus inicios, ha demostrado su talento innato para fusionar reguetón, pop y otros géneros, creando un estilo distintivo que resuena en todo el mundo. Su voz única y letras cautivadoras le han valido numerosos premios y reconocimientos.

Con éxitos como "Provenza", "Tusa" y "Bichota", Karol G se ha convertido en un ícono de empoderamiento femenino y ha roto barreras en un género históricamente dominado por hombres. Es más, en varios temas ha colaborado con artistas de renombre, como Shakira, en la famosa “TQG”. De esta forma, la diva colombiana siempre se ha mantenido en los primeros puestos de las listas de reproducciones a nivel global.

Es más, este 2023, Karol G está más pegada que nunca en la escena musical internacional. Con el lanzamiento de su "Mañana Será Bonito" y su lado B, “Bichota Season”, meses más tarde, la artista de 32 años causó furor sumando decenas de hits que no paran de sonar. Como si fuera poco, la “bichota” de cabello rosa se mantiene en boca de todos en el marco del tour con el que recorre varias ciudades de los Estados Unidos.

KAROL PRESUMIÓ SU BELLEZA EN UNA POSTAL QUE COMPARTIÓ PARA SUS 65,4 MILLONES DE SEGUIDORES. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

Karol G sorprende a sus seguidores de Tik Tok

En medio del tour y de la promoción de su nuevo álbum, cada tanto Karol vuelve a subir contenido en redes como Instagram y Tik Tok. Hace un día, la intérprete de “Mi ex tenía razón” sorprendió a sus 48 millones de seguidores en la red social de videos china al publicar un video bailando y cantando algunas frases polémicas de “Oki Doki”, uno de sus recientes lanzamientos.

Mira el video de Karol G

“Yo contándole a mi amiga”, escribió Karol en la descripción del video donde repite las siguientes frases de la canción: “Está grandota, es una chulería. Se la probé, qué rico le sabía. Está mejor de lo que ella creía. Está más rica que la que tenía”. Enseguida, sus fans enloquecieron, pensando que la canción va dedicada a Feid, su actual pareja, de forma tal que el video recibió más de 13 millones de visualizaciones, más de 2,5 millones de “me gustas”.

Asimismo, sus seguidores comentaron: “Dios, ya no puedo ver a Feid igual”; “Eres la única con la que quiero ver a mi Feid”; “hermosaaaa!!!!!!!! no nos cuentes más por favor jajaj”; “Esa canción es demasiado jajajaa”; “Karol g eres la mejor te admiro mucho”; “YA ME QUEDÓ BIEN CLARO”; “Me encantó mami como la cantas”; “HERMOOOSA Y Específica”.