Días atrás, Natalia Oreiro contó en profundidad el trastorno que padece y que le diagnosticaron cuando era niña. "Tengo un tema con el ruido que me hace daño, que se llama misofonia, que es odio al sonido y hay ciertos ruidos que me dañan y eso sí es neurológico", explicó en diálogo con Julio Leiva.

"Es difícil de explicar porque no hay solo un patrón que te diga lo que es", aseguró y ejemplificó: "Si estamos cerca y vos está haciendo un ruido, una descarga de ansiedad, ya sea masticando chicle, con el pie o la lapicera y eso no para, la persona empieza a absorber la ansiedad de la otra persona".

Señaló que antes no se diagnosticaba como una enfermedad y que en el colegio no podía concentrarse para rendir los exámenes en el aula y debía ir a la dirección. Sobre lo que le ocurre, indicó: "A mí no me genera ira, hay gente que, agarra tu caja negra y te la parte en la cabeza si eso pasa. Yo no, por suerte lo controlo".

Oreiro es una de las artistas que más revuelo ocasiona cada vez que da señales de vida en sus redes sociales. En Instagram cuenta con miles y miles de seguidores que están pendientes de todo lo que realiza. Recientemente, compartió un nuevo álbum de fotos y conquistó miles de corazones.

El nuevo álbum de fotos de Natalia Oreiro que conquistó miles de corazones

Además, se llenó de mensajes. "Me volví loca", "Es que no sé cuál vestido te queda mejor. Es increíble lo linda que sos y lo linda que te ves", "Preciosa", "Aprendan de Naty, de su buen gusto. Siempre impresionante", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.