Soledad Pastorutti es, sin lugar a dudas, una de las cantantes argentinas más queridas. Esto se puede ver reflejado en sus redes sociales, donde tiene miles de seguidores que están pendientes de todo lo que sube y llenan sus publicaciones de halagos y 'me gusta'.

Soledad Pastorutti

A La Sole no le gusta quedarse quieta y así es como en el último tiempo hizo un cambio en su estilismo que encantó a sus admiradores. Hoy, en cada show o presentación pública, enamora a más de uno con sus vestimentas.

En Instagram la siguen casi dos millones de personas. En una de sus últimas publicaciones, compartió tres fotos que conquistaron miles de corazones. "¿Ya tienen una canción favorita del disco Natural?", les consultó a sus fans junto a las imágenes.

Las tres fotos de Soledad Pastorutti que conquistaron miles de corazones

Los comentarios y los corazones, como era de esperar, no demoraron en aparecer. "Pastorutti sos mi compañía de todos los días. ¿Vos realmente tomás dimensión del amor que despertás en cada uno de nosotros?", le escribió una usuaria.

"Qué reina", "Mis favoritas sin dudas son Caña con ruda y Bañado Norte tienen mi corazón", "Mi gringa hermosa", "Bellísima", "¿Es normal que no pueda elegir una? Me gustan todas", "Me cuesta elegir una, pero Los Paisajes se ganó fuerte mi corazón" y "Tan diosa", son otros de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.