Nicole Kidman tuvo un inesperado 'crush' en el pasado

Nicole Kidman es una de las actrices más populares en la industria de Hollywood, así que ha conquistado muchos corazones a lo largo de su carrera. Por esta razón, durante un momento de su vida se inclinó hacia Jimmy Fallon e incluso tuvo un par de citas con él. Sin embargo, el presentador de televisión nunca imaginó que la actriz tenía un interés romántico hacia él.

Hay una infinidad de personas que no ponen atención o directamente no captan las indirectas, ya sea por despiste, por inseguridad o por otras circunstancias. Esto fue lo que sucedió con Jimmy Fallon, ya que cuando Nicole Kidman finalmente se le confesó, el presentador de TV quedó totalmente atónito y sorprendido, pues jamás se le cruzó por la cabeza ni se lo vio venir.

Esta fue la reacción de Jimmy Fallon cuando Nicole Kidman le confesó que en el pasado le gustaba. Imagen de 'The Tonight Show'.

Al parecer, Nicole Kidman visitó 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' en 2015 y allí se animó a contarle todo al entrevistador. Durante la entrevista, la actriz le contó que tuvo un enamoramiento por él en el pasado, pero las cosas no prosperaron por culpa del humorista. Además, aclaró que todo sucedió varios años atrás, ya que al momento de la entrevista, e incluso ahora se encuentra en pareja con Keith Urban.

"Me acuerdo que tu me gustabas y estabas como...", comenzó a contar Kidman y entonces Fallon quedó completamente fuera de sí y mostró un gesto de sorpresa. La intérprete contó que ambos tenían un amigo en común, Rick, así que este los presentó. La actriz fue a conocer el apartamento del comediante, y en ese momento pensó: "Bueno estoy soltera" y confirmó que tenía interés.

Nicole Kidman y Jimmy Fallon compartieron una divertida entrevista allá por 2015. Foto de 'The Tonight Show'.

"De qué estas hablando?", la interrumpió Fallon por lo que Kidman lanzó una risa. "¿Tuve una cita con Nicole Kidman?... ¡¿Tuvimos una cita?!", exclamó nervioso el humorista, así que la actriz lo confirmó y siguió explicando cómo fue la situación. Tal como parece, la intérprete acudió al departamento del comediante y pasaron el rato juntos, pero no vio señales de interés desde el otro lado. De hecho, en un momento de la cita, Jimmy se puso a jugar videojuegos.

El presentador de 'The Tonight Show' se defendió y comentó que en aquél momento estaba muy nervioso, pero aclaró que no se dio cuenta que se trataba de una cita. Simplemente pensó que la actriz quería pasar un rato con él, así que no demostró demasiado interés. Obviamente, al instante que todo salió a la luz los dos rieron juntos y recordaron su cita fallida a las carcajadas.