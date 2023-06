Bárbara Torres confesó cómo fue su dura y complicada llegada a México: ¡conoce los detalles!

Bárbara Torres sigue dando la nota en La Casa de los Famosos México. La actriz argentina de 52 años recordó cómo fue su llegada al país y contó cómo en cuestión de días su suerte dio un giro de 180 grados y su vida cambió para siempre.

Apenas unas semanas pasaron desde que comenzó la edición de La Casa de los Famosos México, y Bárbara Torres ya logró convertirse en uno de los personajes más destacados del reality que también cuenta con nombres de peso como los de Paul Stanley, Poncho de Nigris y Raquel Bigorra.

La actriz nacida en Argentina ya protagonizó varios momentos destacados y uno de ellos consistió en una charla que tuvo con Sergio Mayer. En la misma, Torres recordó cómo fue su llegada a México y remarcó lo poco que tenía cuando se animó a la gran aventura de mudarse de país.

“Yo me vine sola, solita y mi alma. Le dije a mi mamá que me traía como 1000 dólares y me traje 150. Estaba loquita”, dijo para comenzar.

Acerca de su llegada al país, también expresó que en ese momento pensaba que su amigo al que venía a ver estaba en un hotel y que, cuando llegó, se encontró con una situación distinta: estaba durmiendo en el piso de un hostal debido a que no tenía ni para pagarse una habitación.

De la crisis al éxito en tan solo 7 días: así fue la llegada de Bárbara Torres a México

Ante semejante escenario, Bárbara Torres llamó por teléfono a su hermana y le dijo que se quería volver al día siguiente. Sin embargo, recién podía hacer uso del pasaje de vuelta abierto a partir de la primera semana, por lo que debía quedarse sí o sí un tiempo más en el país.

Primero pasó por la casa de un amigo de su padre, pero allí no duró mucho ya que consideró que este se le insinuaba. En paralelo, comenzó a buscar distintas agencias para trabajar en comerciales y tuvo tanta suerte que quedó seleccionada en el primer casting al que asistió.

Bárbara Torres es una de las participantes más destacadas de La Casa de los Famosos México.

“Hago el comercial y de ahí ya empiezo a hacer un comercial tras otro”, recordó Torres, sin dejar de enfatizar que todo esto se dio en el marco de su primera semana en México.

Poco tiempo después, tuvo la oportunidad de hacer un sketch junto a Eugenio Derbez y el destino volvió a sonreírle. La argentina no solo sorprendió al humorista, sino que además logró ganarse un lugar en La familia P. Luche, serie gracias a la cual se consagró de forma definitiva.