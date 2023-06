La increíble transformación de Megan Fox desde su participación en 'Transformers'

Megan Fox comenzó a trabajar en la industria del cine desde muy pequeña pues obtuvo su primer papel a los 15 años. Sin embargo, la actriz logró ganarse el reconocimiento mundial cuando interpretó el papel de Mikaela Banes en la saga 'Transformers'. A continuación hacemos un recorrido por la carrera de la celebridad y analizamos la increíble transformación física que ha tenido a lo largo de los años.

La modelo debutó en 'Holiday in the sun' en el 2001 al lado de Ashley Olsen y luego participó en 'Confessions of a Teenage Drama Queen' con Lindsay Lohan. Asimismo, siguió trabajando en otros proyectos hasta que llegó a 'Transformers', la película que la llevó a posicionarse como una de las actrices del momento allá por 2007. Al parecer el largometraje donde trabajó junto a Shia LaBeouf, fue un éxito rotundo en taquilla, así que esto le otorgó un reconocimiento internacional.

Megan Fox participó en 'Transformers' 1 cuando tenía 21 años. Imagen de Twitter.

Gracias a este trabajo, Megan obtuvo varias nominaciones, en los MTV Movie Awards como actriz revelación y tres Teen Choice Award en las categorías a mejor actriz en aventura de acción, actriz revelación y mejores labios. Asimismo, durante esta etapa se posicionó como una de las muchachas más guapas de la industria del cine y como un ícono de la belleza. En ese momento, Fox transitaba sus 21 años y ya se había convertido en una celebridad.

Megan Fox se consagró como una estrella popular, luego de su participación en 'Transformers'. Imagen de archivo.

Con el paso del tiempo, la mediática siguió trabajando en otros proyectos y en mayo de 2009 volvió a repetir el personaje de Mikaela Banes en 'Transformers: la venganza de los caídos'. Sin embargo, durante el rodaje tuvo varios cruces con el director de la cinta, Michael Bay, ya que el cineasta quería obligarla a engordar, pero la actriz se negaba a cumplir este pedido, pues no lo consideraba oportuno. Para la tercera entrega de la saga, los conflictos se elevaron al punto que el director despidió a Fox y contrató a la modelo de Victoria Secret Rosie Huntington-Whiteley, para reemplazarla.

Después de esto, Megan continuó trabajando en otros proyectos del cine tales como 'Friends with Kids', 'El dictador', 'Tortugas Ninja', 'Midnight in the Switchgrass' entre otras películas. Asimismo, entre medio se alejó de la atención pública para tener a sus hijos. Hace un par de años atrás, decidió regresar al ojo público y se instaló redes sociales. Actualmente, las utiliza de vez en cuando y siempre que lo hace causa polémica. De hecho algunas de sus últimas publicaciones dejaron ver su nuevo cambio de look, pues se tiñó su característica cabellera negra azabache a un tono rojizo.