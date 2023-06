A 26 años de su estreno, así está hoy la niña que interpretó a Luz Clarita

En los años 1996 y 1997 se emitió a través de la señal del Canal de las Estrellas la telenovela "Luz Clarita", que contaba la historia de una niña que vive en la mansión De la Fuente y lucha por encontrar a su madre biológica, quien termina siendo Rosario, interpretada por Verónica Merchant.

La actriz que personificaba a esa pequeña Luz Clarita era Daniela Luján, una niña que ya había participado en programas infantiles como "Plaza Sésamo" y en otras telenovelas y películas como "La Dueña" y "Entre Pancho Villa y una mujer desnuda".

Luego de 26 años de que se haya terminado de emitir "Luz Clarita", la actriz pasó por muchas otras producciones audiovisuales y obras teatrales. Además, se dedicó a ser cantante y publicó algunos álbumes. Sin embargo, también se enfrentó a momentos difíciles.

Daniela Luján, la protagonista de Luz Clarita, de pequeña y en la actualidad.

Así está hoy la niña que interpretó a Luz Clarita

Actualmente, Daniela Luján está realizando un programa de viajes llamado "Un pequeño gran viaje", que se emite por TNT Latinoamérica. Comenzó el pasado 15 de mayo con la actriz recorriendo distintos lugares de su país y parece que será uno de los grandes éxitos de la señal este año.

De hecho, la actriz que participó de "Por amar sin ley" confesó en su Instagram: "Este fue sin duda el mejor trabajo del mundo, y por fin ya les puedo contar! UN PEQUEÑO GRAN VIAJE me hizo conocer de manera diferente varios lugares de mi país y me va a encantar compartirlo con ustedes".

Por otro lado, en enero la cantante nacida en Ciudad de México confesó que estaba atravesando momentos difíciles. Llorando, confesó que padecía de depresión funcional: "No quería sonar malagradecida tampoco, porque soy muy afortunada. He tratado de ser obsesivamente feliz y no me di tiempo de vivir muchos duelos o emociones a fondo, sacarles el aprendizaje, que para eso están las emociones".

Daniela Luján en la actualidad.

Además, la actriz que luego de "Luz Clarita" realizó telenovelas como "Gotita de amor" y "El diario de Daniela" admitió que tuvo pensamientos relacionados con dejar de vivir y hasta que "negoció consigo misma su fecha de muerte".

Sin embargo, luego de pasados varios meses de esa confesión, la artista de 35 años parece estar más recompuesta, pensando en su nuevo proyecto de viajes y enfocada en tener una mejor relación consigo misma y con sus admiradores.