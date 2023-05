La razón por la que el Príncipe Harry no usó su uniforme militar en la coronación

Después de varios meses de luto, la realeza británica celebró uno de los eventos más esperados del Palacio de Buckingham. Como es de público conocimiento, el 6 de mayo fue un día histórico porque tuvo lugar la coronación del rey Carlos III del Reino Unido. En este contexto, el Príncipe Harry viajó a Londres sin Meghan Markle y sus hijos para asistir al evento. Como era de esperar, se presentó para acompañar a su padre a dar el paso más importante de su carrera.

Meses atrás, el rey comunicó que la ceremonia sería sencilla y relajada, pero teniendo en cuenta la tradición propia del evento. En este sentido el código de vestimenta de la familia real fue acorde a la coronación, así que la gran mayoría de los miembros se presentaron con ropa tradicional. Sin embargo y al contrario de lo que se creía, el Príncipe Harry no utilizó su característico uniforme militar.

El príncipe Harry, el duque de Sussex, llegó a la coronación sin su esposa Meghan y hijos. Imagen de WPA Pool / GTRES.

El duque de Sussex apareció en el evento luciendo un traje negro con una camisa blanca, una corbata gris y sus medallas militares. Una vestimenta similar a la que llevó en el funeral de la reina Isabel II en septiembre del año pasado. Si bien todavía no hay una confirmación oficial por parte de su vocero, se especula que la razón por la cuál no utilizó uniforme militar es porque ya no es miembro activo de la familia real.

El Príncipe Harry sirvió durante 10 años en el ejército británico e incluso llegó a participar en dos operaciones en Afganistán, sin embargo durante los eventos del funeral de la reina Isabel II, no se le permitió usar el uniforme militar. En 2020 el duque de Sussex y su esposa Meghan se retiraron de los papeles reales y esto concluyó con en una serie de consecuencias.

El duque de Sussex no se perdió uno de los eventos más importantes de la familia británica. Imagen de WPA Pool / GTRES

En septiembre de 2020, un portavoz del Príncipe afirmó: "El Príncipe Harry, el duque de Sussex, usará un traje de mañana durante los eventos en honor a su abuela. Su década de servicio militar no está determinada por el uniforme que usa y pedimos respetuosamente que el enfoque permanezca en la vida y el legado de Su Majestad la Reina Isabel II". Durante la procesión fúnebre, usó sus medallas, mientras que en una vigilia y a pedido del rey llevó su uniforme. En consecuencia, se cree que su retiro de las funciones reales sería la razón por la que no se le permite utilizar su uniforme militar.