Pedro Pascal sufrió una severa afección por culpa de los fans de 'Game of Thrones'

A principios del 2023, Pedro Pascal se posicionó en el centro de atención por participar en la serie de HBO 'The Last o f Us'. Pese a esto no es su único trabajo en programas de TV, ya que cuenta con un importante catálogo de actuaciones. Al parecer ha trabajado en 'The Mandalorian', 'Narcos', 'Wonder Woman 1984', entre otros proyectos. Recientemente, el intérprete hizo alusión a su paso por 'Game of Thrones', la serie de televisión dramática y de fantasía medieval.

Pascal participó en una cálida entrevista para 'The Hollywood Reporter' en la que también participaron actores como Jeff Bridges, Kieran Culkin, Damson Idris, Michael Imperioli y Evan Peters. En este sentido los entrevistadores se mostraron interesados en indagar acerca de la participación del actor de Chile en diversas series, las experiencias que vivió en las grabaciones y algunos recuerdos que le quedaron grabados a fuego.

Pedro Pascal es un actor que nació en Chile en 1975. Foto tomada en la Convención Internacional de Cómics de San Diego, Getty Images.

Por esta razón, Pedro recordó uno de los episodios insólitos que vivió a causa de su papel en 'Game of Thrones'. En la ficción, el intérprete se puso en la piel de Oberyn Martell, un personaje relevante en el tercer libro de la saga de 'Canción de hielo y fuego'. Si bien el actor participó solo en 7 episodios de la serie, los fanáticos de la saga se encariñaron mucho. Esto ocasionó que a raíz de la muerte de su personaje, le pidieran muchas fotos a Pascal.

Pedro Pascal interpretó a Oberyn Martell en 'Game of Thrones'. Imagen de HBO.

"Recuerdo que antes, debido a 'Game of Thrones' y a la forma en que murió mi personaje... la gente estaba muy interesada en tomarse selfies con sus pulgares en mis ojos", relató Pedro. El actor comentó que al principio estaba muy feliz con la respuesta del público, así que le permitía a las personas sacarse las extrañas fotografías. Sin embargo, el cariño de los fans desencadenó en un pequeño problema de salud, ya que pasó a tener una infección en su ojo.

En este caso la participación de Pedro Pascal en 'Juego de Tronos', como se traduce en el español', terminó con la muerte de su personaje y también con una leve infección de ojo. A veces, los encuentros de los actores con sus fans pueden llegar a salirse de control. El gran entusiasmo del público puede terminar en situaciones alocadas.