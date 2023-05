No vas a creer el regalo que Kim Kardashian les da a sus hijos para sus cumpleaños

Kim Kardashian es una empresaria, modelo y personaje público estadounidense que se dio a conocer a principios de la década de los 2000. En aquél momento acaparó la atención de los medios por ser amiga de Paris Hilton y Nicole Richie, pero en 2007 logró aumentar su popularidad a grandes niveles gracias al reality show de su familia 'Keeping Up with the Kardashians'. En la actualidad es una de las mujeres más ricas del mundo, de hecho en 2022 debutó en la lista de Forbes de los nuevos multimillonarios.

Según los datos de la revista, el año pasado Kim Kardashian contaba con una fortuna aproximada de $1,800 millones de dólares, gracias a sus numerosas empresas, trabajos como modelo y otros proyectos. Sin embargo y pese a su abultada cuenta bancaria, la socialité quiere criar a sus hijos para que estos valoren todo lo que tienen, pues viven como reyes y tienen todo lo que quieren a su alcance.

Kim Kardashian posando con sus hijos en vacaciones. Imagen de Instagram.

Por esta razón, cada año Kim le obsequia a sus hijos para sus cumpleaños un regalo que no cuesta ni un solo peso. Al parecer, la empresaria escribe una carta a mano de cuatro o cinco páginas, según la inspiración, a cada uno de sus niños. De acuerdo con las confesiones de la modelo en el podcast 'On Purpose with Jay Shetty', en las cartas expone los sucesos más importantes en un año.

"Es muy divertido verlo desde el primer año hasta ahora", confesó Kardashian. En este sentido, North, Saint, Chicago y Psalm reciben un regalo totalmente personalizado y con mucho amor cada año. En los manuscritos, la empresaria resume a sus hijos cuáles fueron sus comidas favoritas, quiénes fueron sus amigos, las palabras tontas que dijeron, los viajes que hicieron y otras cuestiones.

A Kim Kardashian le encanta compartir fotos posando con sus hijos. Imagen de Instagram.

En este sentido, Kim se encuentra muy segura de que sus hijos se lo van a agradecer en el futuro cuando sean más grandes. Si bien la empresaria no gasta dinero en comprar obsequios, este gesto es mucho más personalizado. Por otro lado, Kardashian se encuentra segura de que puede llegar a fortalecer su vínculo con sus cuatro hijos dentro de unos años.