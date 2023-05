La cita romántica de Clara Chía y Gerard Piqué en el show de Coldplay

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía Martí es sumamente hermética. Si bien, el ex jugador de fútbol confirmó que estaban juntos posteando una foto, después de eso no volvieron a subir imágenes juntos. De hecho, cada vez que la prensa los encuentra en alguna situación en público, prefieren alejarse de las cámaras. Sin embargo, este fin de semana el dúo acudió a un evento musical lleno de personas, por lo que no quedó opción y tuvieron que posar con alguna que otra sonrisa.

La foto que subió Piqué para oficializar su relación con Clara Chía. Imagen de Instagram.

En esta oportunidad, Gerard y Clara fueron capturados por los paparazzis entrando al concierto de Coldplay en España. Se trata de un show de la banda británica que se llevó a cabo el 28 de mayo en el Estadi Olimpic de Barcelona. Un fabuloso espectáculo lleno música, colores, tecnología y luces que se realizó en contexto de la gira mundial 'Music Of The Spheres'.

Chris Martin cantando en vivo en un show de Coldplay. Imagen de archivo.

La banda liderada por Chris Martin, dio su cuarto y último show en Barcelona, así que una lista de rostros famosos se presentaron al estadio para disfrutar del recital. Gerard Piqué y Clara Chía no quisieron perderse el espectáculo, así que acudieron al recinto y disfrutaron del show en vivo. En esta ocasión, los famosos llegaron al lugar tomados de la mano, muy sonrientes, acompañados por un grupo de amigos.

Gerard Piqué y Clara Chía acudieron al cuarto recital de Coldplay en Barcelona. Imagen de GTRES.

Las celebridades dejaron muy en claro que tenían ojos el uno para el otro y, a diferencia de todas las veces, se animaron a hacer un gesto de simpatía cuando las cámaras capturaron su llegada. Ambos eligieron looks casuales, con las prendas tendencias del momento. La joven lució un vaquero 'oversize' de jean, con un top básico negro, una chaqueta a juego, un mini bolso en color celeste y unas gafas de sol oscuras.

Por su lado, el dueño de 'Kosmos', llevó un pantalón cargo con bolsillos, con una sudadera 'NIke' gris, un abrigo holgado de jean oscuro y una gorra con estampado. Evidentemente, tanto Clara como Gerard, quisieron pasar desapercibidos. Pese a esto, apenas llegaron fueron interceptados por las cámaras. Asimismo, también fueron capturados adentro del estadio por los fans del jugador de fútbol.