Canelones de verdura y ricota, el clásico más delicioso ¡en pocos pasos!

Este es un platillo clásico de la cocina de todas las abuelas. Quien no haya probado unos deliciosos canelones con ricota y verdura ¿realmente conoce lo que es bueno? Pero, hablando en serio, si no has probado esta comida riquísima italiana ¡este es el momento! Con nuestra receta imperdible lograrás prepararlos fácilmente y sin mayores inconvenientes. Manos a la obra.

Canelones de ricota y verdura gratinados. Fuente: CUKit!

Ingredientes

Para preparar los panqueques: 2 huevos, 200 mililitros de leche, 100 gramos de harina, 1 chorro de aceite de girasol.

Para el relleno: 400 gramos de acelga hervida, 500 gramos de ricota, 1 cebolla chica, ajo en polvo, nuez moscada, sal fina.

Para cubrirlos: salsa bechamel al gusto, puré de tomate o salsa de tomate natural.

Rinde 6 unidades.

Canelones de ricota y verdura con abundante queso de rallar ¡como nos gusta! Fuente: La Campagnola

Procedimiento

Para comenzar a preparar unos deliciosos canelones de ricota y verdura, debes empezar por los panqueques. Para hacerlos, mezcla la leche con los huevos y la harina. Puedes hacerlo en una licuadora o mixer, ya que permitirá que todos los ingredientes se integren en mejor medida. Aunque si no tienes, puedes optar por batirlos a mano enérgicamente. Deja reposar la masa durante 15 minutos. Pasado ese tiempo, clienta en una sartén un chorrito de aceite de girasol y, cuando tome temperatura, vierte un poco de la masa de canelones. Extiéndela por toda la superficie de la sartén y, cuando notes que la preparación comienza a despegarse, voltéala para que se cocine por el otro lado. Así podrás lograr una cocción uniforme, que es importante para el resultado final de esta receta. Una vez que hayas repetido el proceso las veces necesarias para preparar todos los canelones, comienza a preparar el relleno de ricota y verdura: primeramente, pica una cebolla y rehógala con un chorrito de aceite de girasol en una sartén caliente. Cocina la cebolla y, cuando la veas transparente, agrega la acelga, que debes haber hervido previamente, junto con la ricota, la sal, la nuez moscada y el ajo en polvo. Sobre un plato para servir o una fuente, extiende los panqueques en forma individual y rellénalos, enróllalos y listo. Una vez que tengas todos armados, es momento de preparar una deliciosa salsa bechamel (salsa blanca), de la que te compartiremos nuestra receta imbatible a continuación: Súper simple y rico, prepara la Salsa Bechamel a la perfección. Cuando tengas lista la salsa blanca, mézclala con un poco de puré de tomate y vierte esta preparación deliciosa sobre los canelones de ricota y verdura. Por último, espolvorea con muuucho queso de rallar, como se debe, y cocina los canelones en un horno precalentado a 180°C durante 30 a 40 minutos. ¿Cómo sabrás cuándo estarán listos? Cuando el queso se gratine y se vean doraditos ¡pero ten cuidado de no dejarlos demás!

Decora los canelones de ricota y verdura con lo que más te guste, de igual forma el sabor será lo más notable. Fuente: Ámbito

Y ya estarán listos estos canelones exquisitos de ricota y verdura. Son perfectos para un almuerzo o cena con tus seres queridos. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.