Karol Sevilla enloqueció a todos con un outfit de suma transparencia y dejando un inspirador mensaje detrás

Karol Sevilla, la ex estrella de Disney Channel se encuentra transitando un año cargado de grandes proyectos vinculados con la música y ahora también desfilando para grandes marcas internacionales siendo una de las caras oficiales. Así es cómo la actriz le dio a conocer a sus followers de Instagram sus nuevos contratos.

Fuente: Imagen @karolsevilla

Posando en el Mac Studio.

En uno de los posteos qué subió Karol Sevilla y qué hasta destacó en su feed se la vio posando con un marcado vestido rojizo de manga larga escotado y con simulación de pollera tubo además de unos tacones que completaba todo el estilo en red. Se trata de un vestido de H&M en alianza con la marca internacional Mugler y de la qué tantas personalidades del ambiente artístico han promocionado cómo: China Suárez, Emilia Mernes. Hunter Schafer, Madonna, Sza y Kylie Minogue, entre otras.

"Las cosas buenas siempre tardan en llegar", reza la descripción sel último posteo qué subió la intérprete de Soy Luna en el qué lo acompaña con dos cautivadoras fotografías posando parada en una escalera y con una imponente pieza total black brillosa y de suma transparencia de Mugler, modelo 'Spiral panel mini dress with rhinestones' y qué se consigue en la página oficial de H&M.

Un gran sueño cumplido

Sucede que hace pocos días, Karol le transmitió a sus 'Karolistas' una gran noticia sobre un deseo qué tenía desde chica dado qué siempre fue muy fanáticas de las grandes marcas internacionales de make up.

Fuente: Imagen @karolsevilla

La cara de Mac.

"Hoy puedo decir que soñar y luchar por tus sueños realmente vale la pena, recuerdo el día que quería tirar la toalla y renunciar a todo. Pensado que era la opción más fácil porque todo el tiempo me encuentro con gente que me dice NO", comenzó expresando en otro de sus reels destacados y haciendo referencia a qué le ha costado mucho llegar a tener aquella importante responsabilidad y qué tan feliz la hace".

"Pero hoy les digo a esas personas si se puede. Pero sobre todo me lo digo a mi misma GÜERITA FELICIDAD!! poco a poco estas cumpliendo tus sueños y sin duda cuesta y mucho, pero cuando haces las cosas con el corazón todo camina bien, muchas veces tire mi corona pero hoy la levanto me la pongo y soy feliz siendo yo misma", siguió haciendo mención a la cantidad de veces que ha tenido ganas de abandonar frente a tantos prejuicios del otro lado.

"Se cumplió mi sueño de ser la imagen de la campaña de @maccosmetics_mex GRACIAS!! "Esto va para ti personita que está tirando la toalla TÚ PUEDES VENGA LEVANTA LA CABEZA Y CUMPLE TUS SUEÑOS", cerró impulsando a qué otros se animen a también poder realizar aquello qué tanto anhelan.

Chari.