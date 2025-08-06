La foto que Celine Dion subió para acallar rumores

La salud de Celine Dion ha sido motivo de atención desde que anunció su diagnóstico de una enfermedad neurológica poco frecuente.

En redes sociales se volvió viral una supuesta noticia sobre la muerte de Celine Dion. Con imágenes en blanco y negro, frases llamativas y música de fondo, muchos creyeron que la cantante canadiense ya no estaba con vida. Sin embargo, este miércoles, la artista apareció con dos fotos recientes que desmintieron todo lo que se decía.

Celine Dion activa en sus redes Los rumores empezaron a circular en TikTok, X y Facebook. Algunos videos mostraban supuestos titulares de portales importantes. Otros incluían imágenes de Celine Dion con apariencia envejecida o poco real. En ciertos casos, hasta se usaron herramientas digitales para alterar su rostro.

celine_dion_murio_rumores_estado_de_salud_actual_3 Todo esto generó preocupación entre sus fanáticos. Algunos medios incluso mencionaron que se trataba de una campaña falsa potenciada por inteligencia artificial. El objetivo, al parecer, era generar impacto y tráfico en redes sociales sin importar la verdad detrás de lo publicado.

La respuesta de Celine fue simple y directa. Subió dos imágenes desde Glasgow, Escocia, donde se encuentra actualmente. La fecha de las fotos es del 5 de agosto, y se la ve con un estilo relajado, rodeada de su equipo. Con eso, cerró la ola de comentarios que crecía sin control.