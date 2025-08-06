Por qué Liam Neeson no volvió a casarse tras perder a su gran amor

Liam Neeson nunca volvió a casarse. Su historia con Natasha fue tan intensa que aún flota en cada entrevista, en cada recuerdo que sus fans reviven.

Fueron una de las parejas más intensas del cine. Liam Neeson y Natasha Richardson se conocieron en Broadway, se amaron sin pausa y enfrentaron juntos una historia que parecía escrita con tinta trágica. Él tardó años en hablar del golpe que cambió su vida, pero su amor dejó huella en cada paso que dio después.

Liam Neeson y su gran amor Se cruzaron en 1992 mientras protagonizaban Anna Christie. La química fue tan fuerte que Natasha dejó atrás su matrimonio. Liam Neeson venía de relaciones conocidas, pero con Natasha encontró algo diferente. Compartían una energía que los impulsaba a tomar decisiones sin pensarlo dos veces.

liam Liam Neeson y Natasha. Un año después ya eran pareja oficial. En 1994 se casaron en una ceremonia íntima en su granja de Nueva York. Tenían dos hijos y vivían alejados del ruido mediático. Todo parecía fluir en armonía, hasta que en 2009 ocurrió un hecho que cambió todo para siempre.

Durante unas vacaciones familiares en Canadá, Natasha tomó una clase de esquí y cayó. Al principio, no parecía grave. Se rió, no pidió ayuda médica y hasta llamó a Neeson para restarle importancia. Pero el daño interno era mayor de lo que pensaban.

liam-neeson-natasha-richardson-ext Horas más tarde fue trasladada al hospital y entró en coma. Liam dejó la filmación que tenía en Toronto y voló a Montreal. Lo que le dijeron fue devastador: muerte cerebral. Con entereza, cumplió el pacto que tenían. Si uno quedaba sin posibilidad de volver, el otro decidiría desconectarlo.