Respira profundo antes de ver a Paloma Jiménez, la esposa mexicana de Vin Diesel

La saga de “Rápidos y furiosos” estrenó su décima película y los fanáticos de los autos se hicieron presentes en los cines del mundo. Gracias a esta entrega, volvimos a ver a los icónicos personajes de Dominic Toretto, Letty Ortiz y Dante Reyes recorriendo las avenidas con el fin de proteger a su familia. Pues, se sabe que estos lazos son primordiales para los protagonistas de la saga. Por ello, hoy venimos a hablar de la familia real de Vin Diesel, el actor que le dio vida a Toretto desde los comienzos de estas películas.

Lo cierto es que Vin Diesel es uno de los actores más queridos y reconocidos de las últimas décadas. Además de su rol en la saga de “Rápidos y furiosos”, el estadounidense brilló en otras cintas como “The Pacifier” (2005), “El último cazador de brujas” (2015) y en “Guardianes de la Galaxia”, trilogía del Universo Cinematográfico de Marvel en el cual le dio voz al superhéroe “Groot”. Si bien, Vin ha tenido mucho éxito y reconocimiento púbico por su trabajo en la pantalla grande, este ha preferido mantener otras facetas de su vida en privado, como es el caso de su familia.

La esposa e hijos de Vin Diesel

A lo largo de su carrera, Mark Sinclair Vincent -nombre real del actor- ha mantenido su vida amorosa en la privacidad. En 2001, finalmente, se pudo conocer que salió, por unos meses, con Michelle Rodríguez, quien interpreta a su pareja en “Rápidos y furiosos”. Y, tras ello, recién en 2007 el empresario de 55 años oficializó a quien sería su pareja hasta la fecha: Paloma Jiménez.

PALOMA JIMÉNEZ Y VIN DIESEL SE ENAMORARON EN 2007. FOTO: ARCHIVO

Si bien se desconoce si los tórtolos se casaron o no, sí es seguro que han formado una familia desde que se enamoraron, teniendo hijos y todo. Los nombres de los pequeños, a quienes hemos visto en cameos de la franquicia de autos, son Hania, Vincent y Pauline. No obstante hoy no hablaremos precisamente de ellos, sino que nos centraremos en Paloma, su compañera de vida.

Lo que se sabe sobre Paloma Jiménez

De acuerdo con el sitio de espectáculos Buzz, Paloma nació en 1983, en Acapulco, México. La bella mujer se interesó desde chica en el modelaje y en la actuación, por lo que tuvo una pequeña aparición en el programa “Otro Rollo” de Adal Ramones y en el reality show “Elite Model”, de hace veinte años. Asimismo, la pareja de Vin Diesel participó en anuncios de importantes marcas como Pantene, Coca-Cola y Honda.

PALOMA Y VIN TUVIERON TRES HIJOS: Hania, Vincent y Pauline. FOTO: ARCHIVO

Cuando a Vin le preguntan el motivo por el que no presume tanto a su pareja, el actor, que ha sido visto en varias premieres con ella y sus hijos responde: "No voy a ponerlo en la portada de una revista como otros actores. Vengo del código de silencio de Harrison Ford, Marlon Brando, Robert De Niro y Al Pacino".