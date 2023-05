¿Eres fan? Estas son las series en las que aparece Tom Holland

Thomas Stanley Holland, más conocido como Tom Holland, es uno de los actores con más éxito en la industria del cine. Con tan solo 26 años alcanzó la fama a nivel mundial al interpretar el personaje de Peter Parker en la legendaria saga de Spider-Man.

El artista británico participó en siete películas interpretando a el Hombre Araña, incluyendo tres en las que era el protagonista (Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Lejos de Casa y Spider-Man: No way home).

Además, las otras cuatro de Marvel en las que estuvo Tom Holland fueron Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y Venom: Let there be Carnage.

Además de esos largometrajes dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, el actor nacido en Londres también actuó en todos estos otros filmes:

Karigurashi no Arriety (2010)

Lo Imposible (2012)

How I Live Now (2013)

Moments (2013)

Locke (2014)

En el Corazón del Mar (2015)

La Ciudad Perdida de Z (2016)

Edge of Winter (2016)

Pilgrimage (2017)

The Current War (2017)

Spies in Disguise (2019)

Onward (2020)

Dolittle (2020)

El Diablo a todas horas (2020)

Cherry (2021)

Chaos Walking (2021)

Uncharted (2022)

Las series en las que actuó Tom Holland

Además de esos largometrajes, el actor de doblaje y bailarín también tuvo experiencias en la pantalla chica. Más precisamente, fueron dos veces, la primera en 2015, en el programa de comedia musical "Lip Sync Battle". Allí, apareció en el mismo episodio que la actriz Zendaya, personificándose a él mismo.

Tom Holland en The Crowded Room.

La segunda vez fue en 2017, ya dentro de una ficción. La serie de drama británico llamada "Wolf Hall" lo convocó a Tom Holland para que actúe en el papel de Gregory Cromwell, siendo uno de los personajes principales y apareciendo en los seis episodios.

La novedad es que el 9 de junio se va a estrenar "The Crowded Room", una nueva miniserie en la que Tom Holland personificará a Danny Sullivan, quien es arrestado por haber cometido supuestamente un crimen espeluznante, aunque nada es lo que parece. Será emitida por Apple TV+.