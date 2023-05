Britney Spears apuesta a un importante cambio en su vida

En un nuevo capítulo qué se abre, Britney Spears dio a conocer un gran paso qué dará con su marido, Sam Asghari. Así fue cómo la cantante lo compartió por medio de su red social de Instagram.

"Estoy tan emocionada por este mes, me encuentro remodelando 3 habitaciones en mi casa. En realidad solo estoy recibiendo pintura blanca y voy a pintar las habitaciones yo misma", comenzó diciendo Britney Spears en cuánto a algunos cambios que iba a realizar ella misma en la mansión qué vive junto a Sam.

"Nunca he pintado una habitación antes, así que estoy bastante emocionada, no te rías... Mi marido me ha dado libre albedrío para hacer lo que quiera. Mi novio también acaba de redecorar su baño y es absolutamente hermoso", siguió refiriendose a qué no es su fuerte pero se anima igual.

"Tal vez soy un poco competitivo jajaja. El realmente me inspiró!!! Así que si no estoy tan actualizado con Instagram... no se preocupen todos... soy diseñadora de interiores en este momento", cerró en cuánto a bromear sobre su buen gusto en interiores.

Posterior a dar a conocer las refacciones futuras, Britney volvió a subir un reel bailando pero no cualquier cancion si no una de ellas the hook up.

Allí sea vio en su parque con una remera amarillenta dejando al viento su figura y debajo un mini short en tono crudo, además de dejar a la vista su make up estilo darkness y el pelo lacio.

