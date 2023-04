En pleno show, Cazzu anuncia que espera su primer hijo de Christian Nodal

Hace unos meses comenzaron a circular los rumores del supuesto embarazo de Cazzu, pero no había nada confirmado e incluso la artista había bromeado al respecto. Sin embargo, en la noche del pasado sábado la cantante dio un increíble recital en el Movistar Arena, en Buenos Aires y sorprendió a todos los fans al mostrar su panza de embarazada. Al parecer espera su primer hijo junto con su pareja, Christian Nodal el músico mexicano.

Christian Nodal y Cazzu posando en los Premios 'Lo Nuestro'. Imagen de Infobae.

Las celebridades fueron vistas juntas por primera vez, al poco tiempo de que el artista anunciara su separación con Belinda Luego aparecieron de la mano en la alfombra roja de los Premios Gardel 2022. Como era de esperar, el comienzo de este nuevo romance trajo escándalos e idas y vueltas entre los usuarios en las redes sociales, pero la pareja se mostró unida y fuerte.

El pasado 15 de abril, cuando apenas comenzaba el show de 'Nena Trampa Tour', Cazzu enseñó su panza de embarazada y generó una enorme emoción por parte del público. Los fans quedaron atónitos ante la noticia ya que la artista comentó la noticia con una impresionante puesta en escena. Al parecer, la artista de Jujuy llevaba un enorme abrigo, pero en un momento lo descubrió y se posicionó de costado, así que todos vieron la gran noticia.

Los fanáticos estallaron a gritos y la felicidad quedó comprobada en los videos que subieron a las redes sociales. De hecho, en un momento preciso, Cazzu comenzó a interactuar con el público y exclamó: "¿No les parece que estoy cantando mejor? Es que yo siento que somos dos cantando ahora, como que algo está pasando, me hago pis más seguido, pero bueno".

Los rumores del supuesto embarazo, y ahora podemos decir las pistas, aparecieron en los premios 'Lo Nuestro'. Al parecer Christian Nodal se animó a posar abrazando el vientre de Cazzu, mientras ella sonreía de oreja a oreja, por lo que se dispararon las especulaciones. La propia cantante había bromeado al respecto ironizando: "¿Me veo embarazada?... No, no, no (...) ¿Me veo más gorda? Es que subí unos kilitos, es que estuve comiendo un poco. ¿Tengo cara de ser una…? ¿tengo cara de madre?". Sin embargo, al día de hoy podemos confirmar que las especulaciones no eran falsas.