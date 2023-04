Las fotos del cambio de look de Adabel Guerrero que revolucionaron la red

Detrás de la bella sonrisa de Adabel Guerrero se esconde mucha tristeza: su infancia no fue una de las más felices. "Mi mamá se quedó sola con dos hijos y se llevaba muy mal con mis abuelos; mi abuelo paterno era golpeador. Mi mamá era docente y cuando tuvo problemas con el alcohol y la depresión, la pasaron a tareas pasivas, a la biblioteca. Después la jubilaron por incapacidad", contó en una entrevista con IP.

Adabel Guerrero

"Mi mamá no pudo consigo misma, sus hijos no fueron suficiente para que ella hiciera todo lo posible. Ese es mi dolor", señaló y sobre su padre, indicó: "Nunca voy a saber por qué se fue. Mi mamá decía una cosa y mi papá dice otra".

"A él no le voy a perdonar que se haya distanciado de sus hijos, al margen de los problemas que pudo haber tenido con mi madre. Él tendría que haber luchado por nosotros, pero se fue a vivir a Estados Unidos y nos veía solo dos días al año. Hace un tiempo le pedí un acercamiento, porque quería que mi hija tuviera un abuelo, pero no hubo interés de su parte", añadió Guerrero.

En Instagram se muestra muy contenta y diariamente comparte contenido que llama la atención de todos. Ahora pasó por la peluquería, subió fotos de cómo le quedó el look y revolucionó la red.

"Te queda divino Ada", "Diosa. Amo este look", "Hermosa", "¡Re linda estás! Pero sabés que con ese corte a primera vista me pareciste Rocío Guirao Díaz", "Bella", "El rubio te queda hermoso. Divina", "El mejor look. Diosa" y "Te queda soñado", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

