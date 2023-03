No creerás cómo se veía Jennifer Lopez a sus 17, cuando debutó en My Little Girl

Jennifer Lopez es una de las estrellas estadounidenses con ascendencia latina que ha llegado más alto y se ha vuelto más icónica por su trabajo en más de tres décadas en la industria. Desde los ‘90, la hemos visto protagonizar decenas de películas y series televisivas de romance, comedia y drama, como son los casos de ‘Selena’, ‘Nunca Más’, ‘Anaconda’, ‘El Plan B’ y ‘Estafadoras de Wall Street’.

Actualmente, a sus 53 años, Jennifer Lopez cuenta con una extensa carrera a sus espaldas, la cual va más allá de la actuación. En los 2000 se convirtió en una estrella pop lanzando hits como ‘On The Floor’, ‘Let’s Get Loud’ y ‘Love Don’t Cost a Thing’. Además, se ha desempeñado como una exitosa empresaria siendo embajadora de firmas de lencería y de indumentaria, como así también, creando sus propios diseños de moda.

JLO ES UNA DE LAS ARTISTAS MÁS MULTIFACÉTICAS E ICÓNICAS DE LA INDUSTRIA. FOTO: INSTAGRAM @JLO

Si bien, JLo causa furor con cada una de sus apariciones y sus proyectos en el presente, muy pocos recuerdan sus primeros papeles, aquellos que la impulsaron a ser el ícono del cine, moda y música que es hoy. Por ello, compartimos cómo se veía la actriz de ascendencia puertorriqueña en sus comienzos, cuando debutó en el cine siendo tan sólo una adolescente.

Debut de JLo en ‘My Little Girl’

De acuerdo con el sitio especializado en cinematografía, IMDb, Jennifer Lopez debutó en la pantalla grande en el filme de 1986 ‘My Little Girl’. Mientras asistía a su último año de escuela, a sus 17, se enteró de que había un casting para dicha cinta de Connie Kaiserman, y que buscaban, precisamente, a varios adolescentes para interpretar pequeños roles secundarios.

JLO EN 'MY LITTLE GIRL'. FOTO: IMDB

Finalmente, Jennifer pasó la audición e interpretó a Myra, una mujer joven en un centro para jóvenes con problemas que no tenía siquiera diálogos y aparecía solo en un pequeño cameo. Después de su paso por esa película, la esposa de Ben Affleck se dio cuenta que soñaba con ser una gran estrella de televisión, por lo que se empeñó en conseguirlo.

Más tarde, la celebridad comenzó a asistir a un coro de Broadway y a tomar clases de teatro. Luego de tanta preparación, López obtuvo su primer rol protagónico en 1993 en la película dramática ‘Nurses on the Line: The Crash of Flight 7’, lanzada en DVD con el nombre de ‘Lost in the Wild’. En los años que le siguieron, tuvo otros pequeños papeles pero, en 1997, llegó la interpretación que la llevó a la fama: ‘Selena’.Y el resto es historia.