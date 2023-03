De qué se trata "Everything Everywhere All at Once", ganadora de los premios SAG Awards 2023

Si hablamos de películas que se están robando toda la atención y aplausos, definitivamente debemos hacer hincapié en Everything Everywhere All at Once. Una película que aterrizó en los cines en 2023 y que este año se está adueñando de todos los premios. Su última parada fueron los SAG Awards, y próximamente la veremos competir en los premios Oscar.

Seguramente, ya has leído o escuchado su nombre en diferentes lugares. Si todavía no le diste una oportunidad y quieres saber todos los detalles sobre ella, entonces llegaste al lugar indicado. A continuación, te contamos de qué va esta popular producción.

Everything Everywhere All at Once, todo lo que debes saber

Durante la última ceremonia de los SAG Awards 2023, la película de A24 logró triunfar ante otras grandes competidoras. De esta manera, se consagró en las categorías de Mejor Actriz Protagónica (por Michelle Yeoh); Mejor Actriz de Reparto (Por Jamie Lee Curtis); Mejor Actor de Reparto (Por Ke Huy Quan); y Mejor Elenco.

Todos estos éxitos la convierten en la favorita para los premios Oscar, los cuales se realizarán el 12 de marzo y donde compite por un total de 11 galardones. Esta producción se convirtió en uno de los grandes aciertos del 2022; no solo recibió excelentes comentarios por parte de la crítica, sino que también recaudó más de 103 millones de dólares en todo el mundo.

De esta manera, Everything Everywhere All at Once se convirtió en la primera película de A24 en cruzar la marca de los 100 millones de dólares y superó a Hereditary como su película más taquillera. Detrás de esta enorme creación se encuentran Daniel Kwan y Daniel Scheinert, quienes desarrollaron una historia de comedia dramática absurda, acción y ciencia ficción.

Además de contar con ellos dos como directores y guionistas, la película cuenta con un elenco repleto de grandes estrellas y de puro talento. Así nos encontramos con Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jenny Slate, Harry Shum, Jr., James Hong y Jamie Lee Curtis.

Everything Everywhere All at Once, la película que no te puedes perder.

La historia comienza cuando se origina una ruptura interdimensional que termina alterando la realidad. De esta manera, Evelyn, una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. A lo largo del film, la veremos perdida en los mundos infinitos del multiverso.

Esta heroína inesperada no tendrá otra alternativa que canalizar sus nuevos poderes, para así poder luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso mientras el destino del mundo pende de un hilo.