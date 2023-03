Premios Billboard Women in Music: Becky G deslumbró con una de las fuertes tendencias en transparencias

Al igual que Rosalía, Becky G también levantó una importante placa durante los Premios Billboard Woman in music, la cantante de 'Mayores', no solo brilló durante la gala, si no que además cautivó a todos los presentes previo en la alfombra violeta con un total black para el infarto que luego compartió más detalladamente en Instagram.

Fuente: Imagen / @iambeckyg / @chelsealauren

Desfilando por el sector principal.

"No puedo pensar en una mejor manera de terminar 25 y traer 26 Anoche estuve rodeado de tantas mujeres increíbles y nunca me había sentido tan inspirado en mi vida. ¡¡¡Te quiero todo gracias por los deseos de cumpleaños, aquí está el 26!!!", rezó Becky G en una recopilación en la que destacó su estilismo y también en agradecimiento porque le otorgaron el premio 'impact', siendo que es una de las mujeres que más impacta en la música.

Para la noche, Becky optó por un vestido del diseñador Nicolas Jebran. Se trata de un estilo escotado de suma transparencia con el detalle de unas flores en tela y por arriba una simulación de tazas de corpiño pero ello no es todo si no que además llamó la atención por llevar en su cabeza un tul violeta con una terminación de encaje en negro.

Su gran destaque

Sucede que como bien dijimos más arriba, Becky G recibió el premio 'Icon' por su empoderamiento en la industria musical y el encargado de darle dicho reconocimiento fue la ex estrella de Disney y que hoy incursiona en la música, Dove Cameron. Becky fue una de las encargadas en postear cada frase de su discurso en el que no faltó una gran carga de emotividad.

Fuente: Imagen / @billboard

El abrazo con Dove

"Estoy en una habitación llena de tantas mujeres talentosas y fuertes, inspiradoras y rudas, pero también tengo a mi mamá aquí, y mis hermanos, mi hermana y mi equipo esto es una locura porque este año Billboard incluso llevó este evento a Inglewood, donde nací y me crié", comenzó diciendo muy emocionada.

"Es increíble estar recibiendo este premio lamado Impact Award, pero es igual de impactante para mí en mi vida y mi carrera por muchas razones. Pero especialmente porque una vez, cuando tenía 15 años, hice una versión de una canción llamada “Becky from the Block”, y en esa versión le hice una promesa a mi comunidad, a mi familia, a mi yo más joven, de que tal vez la promesa no era que no dejaría el lugar de donde vengo, sino que llevaría el lugar de donde vengo a donde quiera que vaya. Y eso nunca falla", describió acerca de sus primeros pasos en la música y del que tanto le ha costado llegar a dónde llegó.

Y para cerrar hizo una clara mención acerca de perseguir los sueños que uno desea alcanzar: " Puede ser un camino solitario perseguir cosas que nunca nos enseñaron, algunos de los nuestros quizás incluso nos hagan sentir mal por querer más, y nuestras propias mentes pueden incluso decirnos que no tenemos un lugar de pertenencia porque nos han dicho que no somos ni de aquí ni de allá. Pero sé de primera mano que sí vale la pena, porque sin miedo no hay valentía, y con esa misma valentía podemos impactar", expresó Becky y posterior a ello fue muy ovacionada por dichas palabras.