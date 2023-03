Rosalía brilló con un vestido total black de suma transparencia en los Premios Billboard Woman In Music

Rosalía es una de las artistas que más ha brillado este último tiempo en la industria musical, la chica 'Motomami ', fue invitada a los Premios Billboard Woman In Music (que galardona a las mujeres de la música), con un importante outfit del que dio de qué hablar en las redes sociales.

Fuente: Imagen - Getty Images

Rosalía deslumbrante.

Rosalía apareció en la alfombra violeta con un imponente y jugado outfit en el que se observa que luce una polera bien corta con mangas largas, tanga del mismo tono y un tela de suma transparencia en la que se deja ver una parte de sus bustos sin cubrir, ombligo y piernas al aire y un detalle en apliques de diamantes en forma de puntos por todo el pecho, mientras que debajo cómo calzado optó por unas bucaneras altas.

El importante destaque

Sucede que Rosalía además de haber acaparado atención de varios artistas allí presente con el extravagante y jugado outfit XL, también recibió un mega reconocimiento y es que la producción de la premiacion le otorgó el galardon a "Productora del año", haciendo que por primera vez una mujer de la industria musical lo adquiera.

Rosalia recibiendo el premio ‘Producer of the Year’ en ‘BILLBOARD WOMEN IN MUSIC’



pic.twitter.com/NKxxj38M2v — MOTOMAMI TOUR | Fan Page (@rosaliaposting) March 2, 2023

El club de fans de Motomami, @rosaliaposting compartió un gran momento de la noche dónde en el que la catalana recibía su enorme placa allí con total sorpresa comenzó a dar un significativo discurso en modo de agradecimiento: "Esto es un collar? Es la primera vez que me entregan un premio con un collar, okey Billboard", comenzó diciendo motivo por el cuál sus colegas comenzaron a reírse.

"Gracias Billboard, me gustaría decir unas palabras en el orden que mi abuela me dijo que hiciera porque ella empezó a descubrir cómo era el uso de YouTube y yo se que cuándo me hable de este video yo voy a estar escuchandola", siguió haciendo hincapié en su bella relación.

"Quiero agradecerle a mi familia que está conmigo acompañándome esta noche, a mi equipo de trabajo y a toda la gente que amo, de que están conmigo y de que si no estuvieran conmigo yo no estaría aquí. Cuándo empecé con la música sinceramente no tenía ni idea lo que era producir y con tiempo lo aprendí", confesó sobre el enorme proceso por el que tuvo que llegar para estar hoy dónde está".

"Cuando comencé en la música, no tenía idea de lo que era producir... Ahora no puedo imaginar otra forma de hacer mi música", asi habló ayer la cantante Rosalía al ser premiada como productora del año en los premios #BBWomenInMusic #Billboard pic.twitter.com/QL9mUYs57I — Susanita tiene un raton (@PosaTres) March 2, 2023

En otro de los videos subidos por @posatres está otra de las partes dónde finaliza su discurso feminista: "Me encantaría dedicarle este premio a todas las mujeres que van a ser productores porque definitivamente no soy la primera y definitivamente no voy a ser la última, gracias a todos. Te amo Lana Del Rey, cerró ovacionada por todo el público allí presente en un grito de incentivar a que hayan más mujeres en la industria musical y el momento de yapa... la respuesta de Lana Del Rey.