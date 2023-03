En medio de los rumores de infidelidad, el prometido de Becky G, se muestra arrepentido

En diciembre de 2022, la cantante Becky G y el jugador de fútbol Sebastian Lletget, decidieron dar un gran paso, luego de seis años de relación y se comprometieron. Sin embargo, todo se derrumbó hace unos días atrás, cuando una joven expuso al deportista de haber cometido una supuesta infidelidad. En medio del escándalo, la celebridad decidió dar la cara y escribió un extenso mensaje en su perfil de Instagram.

Tal como parece, el pasado 23 de marzo, una mujer identificada en Instagram como @ja29po, se animó a expresar que Sebastian le fue infiel a Becky G, así que subió varias fotos a internet. En el comunicado, la mujer confesó que los hechos sucedieron en Shoko, un club bailable nocturno y además, confirmó que tenía supuestos mensajes, audios e incluso un video del deportista desnudo.

El día lunes 27, Lletget rompió el silencio, publicando un mensaje e incluso le pidió perdón a Becky. En el mensaje, escribió: "En las últimas semanas, durante un momento que lamento profundamente, un error de juicio de 10 minutos acabó en un complot de extorsión". Asimismo, el deportista reveló que todo se convirtió en un espectáculo público, pues comenzó circular contenido de poca veracidad y "publicaciones falsas" dirigidas al "amor de su vida", una persona a la jamás pondría en riesgo.

Asimismo, Sebastian continuó el mensaje escribiendo: "La semana pasada llena de caos y dolor han provocado que tenga que enfrentarme a las consecuencias de mis acciones, mis mayores miedos y temores del pasado. Cuando reflexiono sobre los últimos 7 años de mi vida, sé en mi corazón que no podría haber logrado mucho de mi crecimiento personal y profesional, y mucho menos navegar por los desafíos de mi vida sin el amor y el apoyo de Becky a mi lado".

Sebastian Lletget vía Instagram.

Por otro lado, el jugador del Football Club Dallas, confesó que tiene problemas de ira y salud mental, así que se comprometió a comenzar un tratamiento en un programa de ayuda para poder trabajar en su bienestar personal. Además, en el mensaje continuó pidiendo perdón a su prometida revelando que cualquier acción que los puso en ese lugar, nunca debería haber sucedido. "Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En lugar de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, herirte y faltar el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para ganarme de nuevo la confianza y el amor que mereces", finalizó el comunicado.