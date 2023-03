Belinda fue atacada abruptamente en medio de un show

Belinda es una de las cantantes más importantes en México, pues el público le guarda gran cariño. El fin de semana pasado, se presentó en la Feria de las Fresas de Irapuato y dio un concierto fenomenal. Sin embargo, durante el transcurso del show vivió un momento tenso y algo incómodo, ya que un fan se subió al escenario y terminó lastimándola e incluso le corrió parte del vestuario.

La artista se presentó en la noche del domingo en el Teatro del Pueblo de Guanajuato y dio un recital inolvidable para todo el público. No solo por su performance y sus canciones en vivo, sino también por sus bellísimos vestuarios, pues como se sabe, Belinda es fanática de la industria fashion. Es por esto que la moda fue una parte importante del show, ya que llevó diversos looks brillantes, de transparencias y cuero.

Sin embargo, en un momento de la noche, la cantante tuvo que pasar por un incidente incómodo y algo violento, cuando su performance se vio interrumpida y opacada por un individuo del público. Tal como parece, uno de sus fanáticos logró pasar las vallas de seguridad y subió al escenario, para lanzarse a los pies de la artista y luego gritar a todo pulmón: "te amo, te amo, te amo".

Afortunadamente, el personal de seguridad llegó al lugar y rodeó a Belinda, pero el joven siguió invadiendo su espacio personal. De hecho, en un momento procedió a abrazar la cintura de la cantante y luego reposó su rostro sobre su pecho, apretando con mucha fuerza. Entre medio de los jalones y los empujones, el fan corrió parte del vestuario de la estrella y levantó su falda.

Por esta razón, el equipo de seguridad se posicionó en alerta y siguió todas las indicaciones de Belinda, que en todo momento se mostró con calma y tranquilidad. Además, pidió al personal que no lastimaran a su seguidor y puso su mayor esfuerzo para intentar contener todos los nervios del joven. Una vez que el fan bajó del escenario siguió hablando con él para llevarle tranquilidad y expresó que se había asustado, e incluso lanzó algunas bromas.

Posteriormente, Belinda se animó a hablar sobre esta situación en sus redes sociales y comentó que el accionar del fanático trajo algunas repercusiones en su salud. "En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó; además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda", escribió la cantante.