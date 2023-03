El motivo por el que Brendan Fraser se emocionó al hablar de su hijo mayor

El domingo pasado Brendan Fraser logró el sueño de muchos artistas, pues ganó un Oscar en la categoría 'Mejor Actor' por su participación en 'The Whale', 'La Ballena'. En esta ocasión, logró destacar entre celebridades como Austin Butler, Colin Farrell, Bill Nighy y Paul Mescal, quienes eran los nominados en la misma categoría. Si bien, Fraser lleva meses ganando diversos premios, en esta oportunidad se presentó en el escenario y dio un emocionante discurso, agradeciendo a su familia y envió un mensaje especial a su hijo mayor.

Al principio, el ganador del Oscar comenzó su speech, dando las gracias a la Academia y al estudio de la película. Asimismo, dedicó unas palabras especiales para el director, que fue un gran apoyo durante el rodaje y también se detuvo en el escritor. Finalmente agradeció a todo el elenco del film, a su mánager, a Jeanne Moore, su pareja y a sus hijos.

Brendan Fraser en los Oscar. Imagen de archivo.

"Es como si hubiera estado en una expedición al fondo del océano y el aire me llegara a través de un tubito, que vigilaban mis hijos", confesó el actor haciendo referencia a los años más difíciles de su carrera y luego agregó con los ojos inundados de alegría: "Te amo Griffin", para saludar al mayor de sus tres hijos.

Tal como parece sus muchachos se han consagrado como las figuras más importantes de su vida, por eso le pareció muy importante enviarles un mensaje de amor. Si bien Holden y Leland, sus hijos menores se presentaron en el Dolby Theatre, el mayor de ellos no acudió a los Oscar.

Brendan Fraser con sus hijos Holden Fraser y Leland Fraser. Foto de Getty Images.

Como ha revelado Brendan Fraser en algunas entrevistas, Griffin fue diagnosticado con Trastorno de Espectro Autista (TEA), a los dos años de vida. De hecho, según reconoció el actor de 'La momia', cuando los médicos confirmaron el diagnóstico, supuso un golpe muy duro para su vida e incluso llegó a culparse a sí mismo.

"Cuando me enteré del diagnóstico de mi hijo a los 22 o 24 meses me quedé contrariado. La primera reacción que tuve fue '¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Cuál es la cura? ¿Qué quiere decir esto?'. Fue como si me golpeasen con un bate de béisbol en la cabeza. Solo pensaba 'Esto no está bien'", reveló Brendan en el programa de radio de Howard Stern. Asimismo, el actor comentó que en algún momento llegó a culpar a sus decisiones del pasado y sus genes.

Si bien, no fue fácil aceptar el diagnóstico de Griffin, en la actualidad Brendan consigue disfrutar de su hijo sin tener sentimientos de culpa. "Este niño tiene la mayor alegría que he visto jamás", reveló el actor y además en otra ocasión reveló que fue su inspiración para participar en 'The Whale'. "Es autista. Acaba de cumplir 20 años. Es un niño grande. Mide un metro noventa y cinco. Tiene manos y pies grandes, un cuerpo grande. Entiendo íntimamente lo que es estar cerca de una persona que vive con obesidad", reveló a la revista GQ.