Cómo una verdadera femme fatale, Shakira brilló junto a Bizarrap en el Show de Jimmy Fallon

Shakira y Bizarrap no paran de dar grandes batacazos y el último en su listado fue haber estado en uno de los programas de entretenimiento más trascendentales y que centenares de celebrities han recorrido cómo es ' The Tonight Show', de Jimmy Fallon. Allí los artistas presentaron oficialmente y en vivo la Music Session #53.

La presentación fue un show arrollador repleto de fanáticos en los que tanto Bizarrap como Shakira atraparon a todos con simple recursos pero sin dejar el glamour.

Fuente: Imagen @shakira // Bizarrap.

En buena compañía

Allí se los ve por un lado a Bizarrap quién lució un imponente traje de la marca internacional, Christian Dior y luego Shakira quién decidió ponerse para la noche un total black en el que incluía: body con trasparencia, corpiño opaco, debajo un short y más abajo cómo efecto de vuelo se podían apreciar unos retazos gruesos de tela simulando ser los de un pantalón oversize, además del pequeño detalle y que tampoco pasó desapercibido, el micrófono de brillantes.

La representación de la music sessions

Posterior a la pequeña performance, tanto Shakira como Bizarrap fueron invitados a sentarse para promocionar el exitaso en un mano a mano con Jimmy Fallon, la cantante colombiana se refirió al proceso de la canción.

Creo que la gente realmente conecta cuándo la música es genuina, cuándo viene de un lugar real. El tema con la canción es que hay un montón de mujeres y escribir esta canción fue super importante para mí, la cuestión de sanar mis emociones", comenzó diciendo respecto del impacto que buscaba generar en complicidad con las mujeres.

"Después de la canción me di cuenta que no solo tengo fans, tengo un grupo de mujeres que han pasado las mismas cosas, que sienten de la misma manera, que piensa cómo yo y esta canción la escribí para mí y tambien para las mujeres que necesitan fuerza y de alguna manera para que los hombres las representen", cerró generando una ovación por parte del público.

Un nuevo récord alcanzado

Sucede que la music sessions #52 no solamente ha estado reiteradas veces en el top uno global, si no que también en logró 100 millones de visualizaciones en tan sólo horas pero ello no es todo si no que sumaron nuevos logros, se trata de cuatro gigantes placas dado que lograron un nuevo Guiness World Records.

Fuente: Imagen @guinnessworldrecords

Las placas

"Nos dieron un par de record guiness, gracias por el reconocimiento", escribió Bizarrap en sus historias de Instagram y que luego fue replicado por Shakira.