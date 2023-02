Luego del triunfo en los Grammy, Harry Styles desató una polémica por sus dichos

El pasado domingo 5 de febrero tuvo lugar la 65° edición de los Premios Grammy. Uno de los relucientes ganadores de la noche fue Harry Styles que compitió en la categoría a 'Mejor Álbum del Año' con un puñado de talentosos artistas. Obviamente el británico quedó sorprendido y muy feliz ante tal reconocimiento, así que dio un discurso agradeciendo por el premio, pero una de las cuestiones que dijo llamó la atención y generó polémica en las redes sociales.

Harry Styles fue nominado por su tercer álbum de estudio 'Harry's House', un disco que salió el 20 de mayo del 2022. Se trata de un proyecto que presenta diversos géneros: pop funk, pop rock, synth pop y R&B. Algunos de los temas más populares pertenecientes al disco son 'As It Was', 'Music for a Sushi Restaurant' y 'Late Night Talking'. La primer canción alcanzó tanto éxito que se posicionó en la cima de las listas del Reino Unido y Estados Unidos, por varias semanas.

Harry Styles, foto de Getty Images.

Cuando anunciaron su nombre por el micrófono, el cantante se tomó el rostro de la emoción y las personas se se encontraban junto a él comenzaron a repartir abrazos. Acto seguido, el británico subió saltando al escenario y le dio un gran apretón a la señora que le entregó la estatuilla, para luego comenzar su discurso: "Creo que en noches como esta es importante que recordemos que no existe lo ‘mejor’ en la música. No creo que ninguno de nosotros se siente en el estudio tomando decisiones sobre lo que nos va a dar uno de estos".

Sin embargo, las palabras que generaron debate en redes sociales fueron las siguientes: "Esto (ganar premios) no le sucede a la gente como yo muy a menudo y esto es muy, muy agradable". Tal como parece los usuarios de internet tomaron las declaraciones del cantante y expresaron que Styles no es consciente del privilegio del que goza, pues es un hombre cisgénero, blanco y europeo.

La polémica

Si observamos las estadísticas a lo largo de la historia de los Grammy, en 65 ceremonias solo 11 artistas negros ganaron en la categoría a 'Mejor Álbum del Año'. Por esta razón, los usuarios de las redes sociales hablaron sobre esto y expresaron sus opiniones. "Amanecí pensando en lo que dijo Harry Styles al ganar el Grammy: 'esto no le pasa seguido a gente como yo'. ¿Hombre? ¿Blanco? ¿De país desarrollado? ¿Anglo parlante? ¿Cantante de pop?".

Por otro lado, los fans del artista salieron a defender sus dichos y explicaron de qué estaba hablando. Muchos expresaron que Harry se refirió al hecho de que salió desde abajo, pues nació en un pueblito del Reino Unido, sin tener conexiones y desde muy joven tuvo que trabajar en una panadería.