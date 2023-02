Sol Pérez se tomó una selfie y cautivó a sus admiradores con su belleza

Días atrás, Sol Pérez no se quedó callada cuando Nancy Pazos la cruzó en el debate de Gran Hermano. La periodista le dijo que ella no podía hablar de los cuerpos ajenos porque era dueña de una figura privilegiada.

"Vos nunca sentiste dolor", señaló Pazos y Pérez explotó. "¿Pero quién te dijo, Nancy, que yo no siento dolor? Vos no sabés lo que me pasa, a mí, no me gusta que nadie hable del cuerpo de nadie, no lo comparto", comenzó diciendo la futura mujer de Guido Mazzoni.

Sol Pérez

"Detrás de cada cuerpo y cada persona hay una relación con la comida que tal vez no es la que vos sabés que yo tengo o cuánto sufro", continuó y agregó: "Meter a todos en la misma bolsa porque vos ves que tengo un cuerpo, que voy al gimnasio...".

"Nadie conoce la historia de nadie ni por lo que pasó cada uno. Yo tuve muchos problemas con la alimentación. Por eso a mí no me gusta que se hable de los cuerpos de las personas", reconoció Pérez frente a las cámaras de Telefe.

Por último, añadió: "A mí me gustaría que no tratemos a las personas de manera distinta por el cuerpo que tienen porque me interesa que las tratemos por el corazón que tienen y por cómo se comportan".

Al igual que cada vez que sale en la TV, Sol llama la atención en Instagram. Cuando sube nuevo material, sus admiradores quedan fascinados y esto fue lo que ocurrió en una de sus últimas publicaciones. La analista de GH se tomó una selfie y cautivó con su belleza a cientos y cientos de usuarios.