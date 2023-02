Anne Hathaway habla sobre el Diario de la Princesa 3

Este año se cumplen 22 años desde que se estrenó la icónica película de comedia y drama 'El Diario de la Princesa', protagonizada por Anne Hathaway. Debido al éxito del film, años después estrenaron la segunda parte y desde ese momento hasta hoy, la historia ha marcado a más de una docena de generaciones, pues todavía pasan ambos largometrajes por televisión. Recientemente la actriz principal, habló sobre cuán emocionada se encuentra por hacer la tercera parte.

'The Princess Diaries' o 'El diario de la Princesa' en Hispanoamérica, cuenta la historia de Mia Thermopolis, una joven adolescente que vive en la ciudad de San Francisco y acude a la escuela secundaria junto con sus dos mejores amigos, Lilly Moscovitz y Héctor Elizondo. La sinopsis oficial expresa: "La vida de una tímida adolescente da un vuelco cuando averigua que es la heredera del trono del diminuto principado europeo de Genovia".

Anne Hathaway en la piel de Mia Thermopolis Renaldi Princesa de Genovia. Imagen de archivo.

En la segunda película, la protagonista se gradúa y luego se muda a Genovia junto con su abuela la reina Clarisse Renaldi, pero todavía se encuentra en plena adaptación a esta nueva vida. Sin embargo, aparecen algunos problemas, pues Clarisse le dice que no puede ser reina a menos que se case en 30 días.

La nueva película

Pasaron tantos años que el público jamás se imaginó que hicieran una nueva película siguiendo la historia de Mia Thermopolis, pero en noviembre del 2022 se confirmó la producción del tercer film, así que fue una sorpresa para todos. Recientemente, Anne Hathaway habló sobre esto en una entrevista que le hicieron desde la revista People en la alfombra roja.

La actriz reveló que no puede confirmar ningún detalle de la cinta, pero expresó: "Puedo hablar de lo asombroso que es ver el nivel de emoción por ella. Nos sentimos exactamente igual y sé que puede ser muy frustrante que nadie te diga nada. Es un proceso que requiere paciencia y todos deberían considerarse parte de la producción de la película ahora".

Según The Hollywood Reporter, Aadrita Mukerji, la escritora se encuentra elaborando el guion, pero Anne Hathaway aun no ha firmado. Pese a esto, como todo es muy reciente, todavía no hay más información al respecto.