En redes sociales se dice que Clara Chía Martí estaría embarazada de Gerard Piqué

Cuando pensábamos que la “guerra” entre Shakira, su ex pareja Gerard Piqué y la nueva novia del susodicho, Clara Chía Martí, se calmaría, se van revelando más detalles sobre su vida y sus conflictos, haciendo que la polémica se extienda y reviva cada día. Sin dudas, desde el lanzamiento de la ‘Music Sessions #53’ de Shakira con Bizarrap, el escándalo tomó una trascendencia aún mayor, explotando a nivel mundial. De esta forma, todo el mundo ha opinado sobre la traición del exfutbolista del F.C Barcelona hacia la colombiana, a pesar de tener dos hijos en común: Sasha y Milan.

Clara-mente no la están pasando bien

En las últimas horas surgió la noticia de que Clara Chía Martí, la joven de 23 años con la que Piqué engañó a la cantante, no la estaba pasando nada bien desde el lanzamiento de la tiradera con Bizarrap. Fueron las periodistas del podcast ‘Las Mamarazzis’, Laura Fa y Lorena Vázquez, quienes revelaron que la estudiante de Recursos Humanos había ido de urgencia a una clínica privada de Barcelona tras sufrir un ataque de ansiedad.

PIQUÉ ESTUVO TODO EL 2022 ACOMPAÑADO POR CLARA CHÍA, LA JOVEN CON QUIEN HABRÍA ENGAÑADO A SHAKIRA. FOTO: ARCHIVO.

“Clara no ha aguantado más la presión y ha tenido que ser atendida en una clínica privada de Barcelona, el Hospital Quirónsalud, tras sufrir un ataque de ansiedad. La novia de Piqué está superada y el acoso constante que sufre en las redes sociales le está pasando factura”, dijeron las Mamarazzis en un nuevo capítulo de su podcast.

¿Clara Chía, embarazada?

Eso no es todo. La llegada de Clara Chía al hospital hizo resurgir las teorías de que la joven está esperando un bebé del ahora streamer de Twitch. Es más, para muchos, una fotografía que comenzó a circular en las redes dio prueba de ello. Se trata de una imagen filtrada por los paparazzis de la cuenta @el_preciodelafama, donde se ve a Piqué y Martí de espaldas, mientras esperan ser atendidos en una farmacia de España.

LOS PAPARAZZIS ENCONTRARON A PIQUÉ Y CLARA CHÍA EN UNA FARMACIA. FOTO: CAPTURA INSTAGRAM @EL_PRECIODELAFAMA

El periodista Javier Ceriani, del programa de espectáculos ‘Chisme No Like’, aseguró que la pareja estaba comprando un test de embarazo en la farmacia donde fueron captados. “Luego del test, me confirmarás públicamente como tu novia”, le habría dicho supuestamente Clara Chía al ex de Shakira. Más tarde llegó la prueba que confirmaría el embarazo, cuando Gerard se animó a publicar una foto con la joven. Si bien ambos aparecen sonriendo mientras se abrazan tiernamente, los comentarios fueron de lo más negativos para ellos, apoyando sobre todo a la colombiana.