Adamari López explicó por qué aún lanza indirectas para Toni Costa y Evelyn Beltrán

Adamari López y Toni Costa terminaron su relación después de más de una década, por una supuesta infidelidad por parte de Toni, quien se sabe que ha estado saliendo a escondidas de Adamari con la influencer Evelyn Beltrán.

Estos hechos son negados por el bailarín de zumba, quien a partir de los rumores creados por el público y la prensa, desmintió estos dichos de forma rotunda y segura. Sin embargo, hay quienes no le creen demasiado, incluyendo a la presentadora junto con sus seguidores.

Por eso, la estrella contó el motivo por el cual continúa lanzando indirectas por las redes sociales a la pareja. En su cuenta oficial de Instagram se la pudo ver realizando un lip sync con el audio: “¿Disimular? ¿Para qué? Si me cae mal que se note”, el cual finaliza con una sonrisa.

La presentadora de Hoy Día se mostró orgullosa de lanzar una indirecta por las redes sociales dirigida a Toni Costa, su expareja, y su novia, Evelyn Beltrán. En el video se la ve con un top rosa muy llamativo reproduciendo el audio mencionado anteriormente con una sonrisa. Entre los comentarios, se puede ver gente que la apoya y otros que no comparten mucho su postura.

Adamari López genera polémica mandando mensajes ocultos sobre Toni Costa y Evelyn Beltrán.

Sin embargo, Adamari López no se arrepiente de lo que hizo ya que, como se sabe, al poco tiempo de finalizar su relación con Toni, el mismo se puso en pareja rápidamente con Evelyn, lo cual generó aun más sospechas de que el bailarín la engañó con la influencer.

Ante esto, la actriz de Amigas y rivales confesó que no ha querido revelar los verdaderos motivos de su separación para no lastimar a su hija Alaïa, aunque de vez en cuando lanza este tipo de señales. Sus seguidores no están muy de acuerdo con este comportamiento y le señalan que ya sufrió mucho y que es mejor pasar de página.