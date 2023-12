Según un estudio, estos son los signos más infieles del zodiaco

Ashley Madison es un sitio web de citas en línea diseñado para personas casadas o comprometidas que buscan tener encuentros extramatrimoniales. Fue lanzado en 2001 y ha ganado notoriedad en los últimos años, debido a que facilita la discreción de los usuarios a la hora de cometer la infidelidad. El lema del sitio es “Life is short. Have an affair”, que se traduce en el español como “La vida es corta. Ten una aventura”.

Hace unos meses, la aplicación realizó un sondeo para recaudar datos sobre cuáles son los signos del zodiaco más propensos a cometer una infidelidad. Los datos revelados por la astrología y los signos revelan mucho sobre la personalidad de alguien, por esta razón, Ashley Madison decidió tener en cuenta esta categoría para hablar sobre relaciones extramatrimoniales y medir el nivel de infidelidad de las personas, según su signo.

La infidelidad implica violar la confianza o los compromisos establecidos en una relación, ya sea amorosa, matrimonial o de otro tipo. Imagen de Freepik.

El creador de este sitio web para citas es Noel Biderman, un hombre que defiende esta forma de vida, porque explica que existe “desde mucho antes de que él creara el proyecto”, explicó al diario Chicago Tribune. Además, afirmó que las infidelidades seguirán existiendo aunque cierre el sitio.

Esta plataforma hizo un relevamiento de datos en el mes de mayo de 2023 para impulsar la consolidación del Día Internacional de los Amantes e Infieles en Estados Unidos. El estudio contó con la participación de 2317 personas, quienes forman parte de la aplicación. De acuerdo a los informes, Argentina se encuentra entre los cuatro países latinoamericanos más infieles.

A continuación, los signos más infieles del zodiaco. Imagen de archivo.

Los signos más infieles

Según la recaudación de datos, quienes tienen una personalidad más propensa a tener una relación extramatrimonial son Leo, Piscis, Escorpio, Géminis y Virgo. Sin embargo, Acuario, Cáncer, Libra y Aries, no se quedan atrás, pues también tienden a tener estos comportamientos. Al contrario, los signos más fieles del zodiaco son: Tauro, Capricornio y Sagitario.