Al igual que muchos internautas, Barby Franco se sumó a un desafío que circuló por Instagram: "Foto viajera o un 2024 sin viajes". Así es que compartió una fotografía suya en la playa y sorprendió con su fabuloso look: un precioso vestido con transparencias.

Barby Franco sorprendió con un vestido con transparencias en la playa

Barby es muy activa en la red y continuamente sube contenido. Pocos días atrás, le dedicó una tierna publicación a Sarah Burlando, su hija de un año. La modelo compartió un pedacito de la canción "Mi Princesa" de David Bisbal.

Barby Franco junto a Fernando Burlando y su hija Sarah

"Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados ¡Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado! No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarme, si al final de esta aventura, yo lograra conquistarte", escribió.

Y, junto a la postal de la pequeña, agregó: "Feliz bautismo y feliz primer año mi amor. Te amamos mucho sos nuestra bebé más deseada del mundo".

El nacimiento de la niña llegó luego de mucho tiempo de búsqueda. De hecho, en el camino tuvieron varias desilusiones. “Hace un par de meses hicimos un tratamiento y fue fallido, el segundo intento también; tuvimos mucha ilusión y desilusión, una mezcla rara. Así que dije: ‘me voy a dejar llevar, que sea cuando Dios quiera’. Viste cuando relajás y de la nada dije: ‘¿queeee?’. Lo mandó Dios, como dirían las abuelas”, contó Barby Franco en una entrevista cuando dio la noticia del embarazo.