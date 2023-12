Desde la playa, Ángela Aguilar revela su lado más sensual

Hay estrellas que nacen con la música en las venas, con ganas de seguir apostando y mostrando su amor hacia ella. Y, sin dudas, este es el caso de Ángela Aguilar. La joven que nació en Los Ángeles, California, el 8 de octubre de 2003, proviene de una reconocida familia de músicos, siendo hija de Pepe Aguilar, famoso cantante de música ranchera, y nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, leyendas del género.

Desde temprana edad, Ángela demostró su pasión y talento innato para la música. A pesar de su juventud, en el transcurso de su carrera la más chica de la Dinastía Aguilar ha logrado cautivar al público con su voz potente y su habilidad para interpretar varios clásicos del regional, como así, también, temas de su propia autoría.

Su carrera despegó con fuerza con el lanzamiento de su álbum debut "Nueva Tradición" en 2012, el cual recibió elogios por su interpretación fresca de la música de sus ancestros. Canciones como "La Llorona" y "Paloma Negra" mostraron su capacidad para darle una nueva vida a clásicos del género, mientras que sus sencillos originales, como "Tu Sangre en Mi Cuerpo", revelaron el talento de Ángela como compositora.

Pero si creían que la carrera de Ángela terminaba ahí, están equivocados. Pues, la artista sigue componiendo, colaborando con otros cantantes y hasta llenando estadios. Es más, recientemente, la intérprete de “Qué Agonía” anunció el lanzamiento de una colaboración junto a su hermano, Leonardo Aguilar, y la cantante de reggaetón Becky G. El tema lleva el nombre de “Por el contrario”, que forma parte del álbum “Esquinas” de Becky.

Ángela Aguilar disfruta de sus días relajantes al lado del mar. Foto: INSTAGRAM @angela_aguilar_

En videos temporales de Instagram, Ángela habló del lanzamiento recostada desde la playa, mostrándose más feliz y bella que nunca. Mientras que, por su lado, Becky G reveló la colaboración con el siguiente mensaje: “’POR EL CONTRARIO’ VIDEO YA ESTÁ DISPONIBLEEEEE. Gracias @angela_aguilar_ Y @leonardoaguilaroficial por ser parte de esta canción tan especial. I loved making this song with you guys and loved creating this live version just as much”.