Contén la respiración para ver a Salma Hayek 17 años atrás, en “Ugly, Betty”

Salma Hayek, la renombrada estrella de Hollywood, no solo ha brillado frente a las cámaras a lo largo de su carrera, sino que también ha incursionado exitosamente en el mundo de la producción y el modelaje, probando que puede hacer todo lo que se proponga.

Como actriz, Hayek ha cautivado al público con su talento versátil y su habilidad para interpretar una amplia gama de roles. Su presencia en películas icónicas como "Frida", donde interpretó a la artista Frida Kahlo y fue nominada al premio Oscar, demostró su excepcional capacidad interpretativa y su compromiso con cada personaje que encarna.

Sin embargo, su impacto va más allá de su labor como actriz. Salma supo desempeñarse como una exitosa productora, siendo reconocida por su participación en la producción de telenovelas y películas populares. A través de su compañía productora, Ventanarosa, ha creado contenido que desafía convenciones y promueve la diversidad en la pantalla.

Salma Hayek se puso en la piel de Sofía Reyes en la serie. Foto: Instagram @salmahayek

Entre sus producciones más destacadas se encuentran telenovelas como "Ugly Betty" y películas como "El profeta". Precisamente, su paso por la telenovela que mencionamos al comienzo es uno de los más recordados por sus fanáticos. Pues, en la serie televisiva estadounidense, que está basada en "Yo soy Betty, la fea", Salma encarna a Sofía Reyes, una bella empresaria que se lleva todas las miradas.

Mira el video de Salma Hayek en Ugly Betty

“Estoy muy emocionada de que una nueva generación esté descubriendo Ugly Betty. Esta serie es muy especial para Ventanarosa porque la produjimos hace 17 años; fue innovadora en su época y ha seguido siendo relevante a lo largo de todo este tiempo. America, estoy muy orgullosa de todos tus logros. No podríamos haberla hecho sin un elenco tan extraordinario!”, escribió Salma en un reciente posteo de Instagram, agradeciendo a las personas que descubrieron a la serie de 2006 gracias a su presencia en el catálogo de Disney Plus.

En seguida, sus seguidores de Instagram le dedicaron mensajes como los siguientes: “Salma, tu labor como productora es admirable. Has demostrado un talento excepcional al respaldar proyectos que destacan y enriquecen la industria del entretenimiento. Gracias por tu dedicación y contribuciones significativas”; “Mi mejor serie hasta la fecha; me encantó todo el elenco. Me sé la mayoría de las líneas de memoria. Extraño a Mark St James y a la Sra. Slater”; “Todavía se siente muy actual”; “¡Queremos la temporada 5!”; “Lo vi todo cuando salió”; “Sí, fue una excelente producción con todo el equipo de actores y todo...”; “Vi toda la serie hace unos meses, me encantó mucho”; “¡Uno de mis programas favoritos! Tengo que volverlo a ver pronto”; “Lo estoy viendo ahora y me encanta”.