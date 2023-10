Según la ciencia, estos son los perfumes que te hacen más atractiva

La mayor parte de las personas utilizan perfumes para sentirse más bellos, ya que estos a veces funcionan como condimento para ayudar a mejorar la confianza y el autoestima. Cuando una individuo se siente bien con su apariencia, es mucho más probable que se sienta más atractivo y seguro. A continuación, hacemos una lista con los perfumes que hacen sentir más atractivo, según la ciencia.

"Mucho después de olvidar a una mujer, el recuerdo de su perfume permanece", reflexionaba Christian Dior, uno de los referente francés más importantes de la moda y la belleza. Desde que se dio a conocer que los perfumes tienen un poder seductor, las marcas no han dejado de buscar la fragancia y su composición perfecta para lograr una fórmula con un poder irresistible.

Los perfumes influyen en la percepción que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Imagen de archivo.

El atractivo puede variar dependiendo del gusto de cada uno. Sin embargo, hay una fórmula que se asocia a la química sexual y al término conocido como 'sex appeal', generado a partir de la reacción natural que provoca el aspecto físico, la voz, la forma de mirar, el aroma corporal, entre otras cuestiones. De acuerdo al sitio 'Glamour', que conversó con la doctora Laura Berman, los individuos tienen la capacidad de identificar hasta 10.000 tipos de aromas, ya sea consciente o inconscientemente.

Los aromas que te hacen más atractivos

El almizcle es un ingrediente fundamental en la perfumería, ya que tiene el poder de conseguir un mayor nivel de fijación y posee olor a limpio. Para las mujeres, los perfumes que contienen esto, son calificados con un aroma sexy, por lo que si utilizan una fragancia con tal aroma, sienten que se magnifica su poder de seducción. Algunos de los perfumes que poseen este ingrediente esencial son el Gucci Première de Gucci, For Her Pure Musc de Narciso Rodriguez y el Tresor Midnight Rose de Lancôme.

El Gucci Première es un perfume ideal. Imagen de www.gucci.com

Las fragancias que contienen cítricos entre sus principales ingredientes, tienen una reacción directa en el cerebro. El aroma a pomelo, naranja, mandarina u otro cítrico, causa un efecto positivo por el cual disminuye el estrés. Por este motivo, afecta a las personas que te acompañan, puesto que les produce una sensación de tranquilidad. Por otro lado, según la Fundación Smell and Taste Treatment and Research de Chicago los perfumes que tienen canela y lavanda, aceleran el flujo sanguíneo y causan mayor excitación. Algunas fragancias con aroma cítrico son el Lime Basil and Mandarin de Jo Malone y el Eau Parfumée au Thé Vert de Bulgari.