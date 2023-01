A camiseta mojada, Karol G reveló un sensual piercing y encendió la red

Cada vez que Karol G realiza una publicación en su cuenta de Instagram se vuelve furor en la red. Y, ¿cómo no? Si estamos hablando de la artista latina femenina más escuchada a nivel internacional. Sus sencillos se vuelven hit el mismo día, llegando a sonar en cada fiesta y estación radial, llegando a los tops de los más escuchados en streaming.

Pero la “bichota” no sólo da de qué hablar con su obra artística, sino que también su vida privada mantiene al mundo del espectáculo intrigado. Desde que se separó de Anuel AA, Karol G no ha vuelto a verse en público con ningún otro amor, aunque hay rumores de un supuesto romance con el también cantante Feid. Como sea, Carolina Giraldo Navarro ha decidido enfocarse en su carrera y bienestar personal, dejando atrás los dramas y los escándalos que podrían llegar con una nueva relación.

Es más, para despedir el año, la intérprete de ‘Provenza’ realizó un emotivo posteo hablando de todo lo que aprendió a lo largo del 2022. “Gracias 2022 por lo difícil que fuiste pero más aún, por todo lo que me enseñaste. Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, más tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó”, escribió Karol G en Instagram.

LA BICHOTA ELIGIÓ COMENZAR EL 2023 EN EL MAR. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

Después, la cantante de 31 años se sinceró con sus 58.3 millones de seguidores al decir que sufrió mucho pero que agradece el amor y lo logrado. “Me quedan los recuerdos de muchas lagrimitas, de frustraciones y preguntas y cosas que siguieron rompiendo mi corazón (tal vez para reconstruirlo más bonito), pero también sueños cumplidos, de sonrisas interminables, de poder visitar los lugares más increíbles que alguna vez conocí, y la sabiduría de poder decir que los millones los cuento en la salud, la familia y los buenos tiempos”, concluyó Karol G.

KAROL G TIENE PIERCINGS EN SU BUSTO Y LOS REVELÓ CON ESTA IMAGEN. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

Por supuesto, sus fanáticos se alegraron al leer tan lindo mensaje por parte de su ídola. Aunque la atención de algunos se enfocó en un detalle no menor que Karol G tenía bien guardado. Es que las fotografías que compartió fueron tomadas en la playa, desde donde la artista paisa posó con la camiseta mojada luego de haber estado practicando surf. Es por eso que, gracias a la transparencias provocadas por la humedad de la camiseta, muchos pudieron notar que la “bichota” tiene piercings en su busto. ¡Súper sensual!