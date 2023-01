Budín de naranja sin gluten super esponjoso y húmedo ¡la receta que buscabas para merendar sin TACC!

No hay nada más rico que un esponjoso y húmedo budín de naranja, y hoy, desde MDZ, te traeremos la receta para que prepares uno sin gluten ¡si, sin TACC! Un paso a paso super sencillo, que puedes seguir sin ser un repostero con años de experiencia, y con muchos ingredientes que seguro tienes en casa ¡manos a la obra!

Budín de naranja sin gluten. Fuente: Ohmargott

Ingredientes

Mezcla de tres harinas 300 g

Azúcar 200 g

Aceite 200 ml

Ralladura 1 naranja

Polvo para hornear sin gluten 2 cditas

Jugo de una naranja 1

Maizena 100 g

Huevos 4

Glaseado

Azúcar impalpable sin gluten 200 g

Jugo de naranja 3 cdas

Procedimiento

En el bol de la batidora eléctrica coloca el aceite, la ralladura de una naranja, el azúcar, y bate enérgicamente durante 5 minutos. En paralelo, en un bol coloca la premezcla de tres harinas, que consigues en cualquier dietética o tienda de productos saludables, junto con el almidón de maíz y el polvo de hornear. Mezcla y reserva. Budín de naranja sin gluten. Fuente: La Opinión Austral

Lo que harás ahora es separar las claras de las yemas de los 4 huevos. Agrega las yemas a la preparación anterior, que tienes reservada en la batidora eléctrica, y bate por 4 minutos más. Hecho eso, a esta preparación agrégale la mitad de los ingredientes secos que habías reservado en otro bol. A medida que los añadas al recipiente de la batidora, tamízalos para evitar grumos. Luego de esto, bate durante 2 minutos.

Cumplidos los 2 minutos de batido, sin dejar de hacerlo, añade la mitad del jugo de una naranja y bate durante 2 minutos más. Y ahora es momento de agregar la otra mitad de los ingredientes secos a medida que tamizas. Bate nuevamente por 2 minutos y agrega el restante del jugo de una naranja, batiendo.

En otro bol, agrega las claras y bátelas a punto de nieve, y cuando estén bien montadas, agrégale estas claras a la preparación anterior. Intégralas con movimientos envolventes en tres veces, con mucho cuidado, para que nuestro budín no se baje en la cocción luego. Lo que harás ahora es colocar la preparación en un molde de 30 cm x 6 cm aproximadamente, que previamente has forrado en papel encerado o vegetal.

Cocina este delicioso budín de naranja sin TACC en un horno previamente precalentado a 180°C durante aproximadamente 40 minutos o hasta que pinches el centro y el cuchillo o palillo que emplees, salga limpio. Pasado ese tiempo, cuando esté listo, espera a que se enfríe y quítale el papel encerado de todos los bordes. Budín de naranja sin gluten. Fuente: Maizena

Ahora céntrate en preparar el glaseado de naranja, para hacerlo, en un bol pequeño mezcla el azúcar glass o impalpable con el jugo de la naranja. Ten en cuenta que el glasé que debe resultar, debe ser bien espeso. Cuando ya lo tengas listo, colócalo por encima del budín y espárcelo con la ayuda de una espátula de silicona de cocina, y si no tienes una, con una cuchara. No te preocupes, no tiene que salir perfecto ¡al contrario! Queda muy lindo cuando chorrea el glaseado ¡nos encanta!

Espera a que se seque un poco el glasé antes de servirlo en rebanadas ¡y listo! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.