Buñuelos de boniato, una auténtica delicia, super económicos y para preparar en pocos pasos

Esta es una receta que cuando la leas, no dejará de hacerte agua la boca. No resistirás las ganas de probar estos buñuelos de boniato, que son realmente increíbles, como para servir para la merienda de una tarde lluviosa. De cualquier forma, siempre se destacarán por su sabor inigualable. Toma apuntes y vamos al paso a paso. ¡Manos a la obra!

Buñuelos de boniato. Fuente: El Gourmet

Ingredientes

500 g. de harina de trigo 0000

250 g. de boniato o batata

3 huevos grandes

100 g. de azúcar

100 g. de mantequilla

30 g. de levadura de panadero

Aceite de girasol cantidad necesaria

Azúcar glass al gusto

Rinde para 4 personas.

Procedimiento

Para preparar estos deliciosos buñuelos de boniato, lo primero que harás es dejar la mantequilla a temperatura ambiente. Este paso es super importante para que, al continuar añadiendo ingredientes y conformar la preparación, la mantequilla actúe como medio graso untuoso para unir. Luego, lava y corta los boniatos o batatas en cuadraditos no muy grandes y cocínalos por aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Una vez listos, los reservas.

En ¼ de taza procederás a colocar agua tibia y la levadura. Disuélvela mezclando hasta que notes que lo has logrado. Deberás ocupar 30 gramos de levadura, lo que seguro te parecerá mucho, pero verás que hará mucho más esponjosos los buñuelos.

Ahora, en un bol grande coloca los boniatos o batatas y, con la ayuda de un tenedor o pisa patatas, vas a triturarlos formando un puré. Ahora añade la mantequilla, los huevos, y mezcla bien todos los ingredientes. Recuerda siempre cascar los huevos en un recipiente aparte, para asegurarte que al momento de incorporarlos a la preparación, estén frescos. Lo que harás ahora es añadir el azúcar y la harina, que previamente debes tamizar. es conveniente que la harina la tamices. Por otro lado, agrega la levadura que en el paso anterior has disuelto en agua.

Mezcla todo correctamente con un tenedor o batidor de mano y, luego, sigue con las manos. Te recomendamos espolvorearlas previamente con harina, para facilitar el proceso. Obtendrás una masa algo pegajosa, pero manejable. Si es necesario, añade un poco más de harina, para poder continuar trabajando en mejor medida la masa. Una vez que la tienes en su punto, tápala con un paño húmedo y déjala reposar al menos una hora. Tiene que doblar su volumen.

Espolvorea harina en la mesada, también en tus manos, y dale unos toques de amasado a la preparación para que tome consistencia. Corta pequeños trozos y dales forma de rosquillas, de tamaño medio. Tiene en cuenta que al momento de freírlas duplican en tamaño. El próximo paso debes realizarlo en una sartén o cazo: pon el aceite de girasol a calentar. Fríe los buñuelos teniendo mucho cuidado de que no se quemen. Voltéalos cuando veas que se encuentran dorados, con la ayuda de un tenedor o unas pinzas de cocina. ¡Ten mucho cuidado de no quemarte! Buñuelos de boniato. Fuente: Nestlé

Para que no resulten crudos estos buñuelos de boniato en el interior, es muy importante que el fuego esté a temperatura media a la hora de cocinarlos; ya que, si permanece muy fuerte, los cocinaría por fuera y se arrebatarían por dentro. Tip MDZ: fríe tandas de no más de 2 a 3 buñuelos, para que no se enfríe mucho el aceite. Cuando estén doraditos por ambos lados, colócalos sobre papel de cocina absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Finalmente, deja atemperar y disfrútalos templados o fríos, como lo prefieras. ¡O como tus invitados los prefieran, ya que podrás agasajarlos con estas delicias! Una vez fríos, espolvoréalos con azúcar glass o azúcar en polvo. Y recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.